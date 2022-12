Gezondste organisaties van Waregem gehuldigd

Voor de vierde keer ging het stadsbestuur op zoek naar de Gezondste Organisaties van de paardenstad. Nieuw dit jaar was de opdeling in drie categorieën: gezondste bedrijf, gezondste school en gezondste vereniging. TVH Parts, VBS Duizendpoot en Femma Waregem Karmel kwamen als winnaars uit de zoektocht en mogen hun titel een jaar lang dragen.

TVH Parts werd verkozen tot het Gezondste Bedrijf van Waregem. Met een ‘global walking challenge’ daagden ze collega’s wereldwijd uit om hun dagelijkse doel van 10.000 stappen te halen en zo virtueel naar een ander TVH-filiaal te wandelen. Met deze uitdaging werd er een wereldwijde verbinding onder de collega’s gecreëerd. Samen werd er virtueel maar liefst 2,2 keer rond de wereld gestapt.

TVH Parts is het Gezondste Bedrijf. (foto LV)

De Gezondste School werd Vrije Basisschool Duizendpoot uit Sint-Eloois-Vijve, dankzij een hele resem aan gezonde activiteiten voor hun leerlingen. Onder meer ‘the daily mile’, waarbij alle leerlingen iedere dag een mijl moesten lopen, werd een groot succes. Ook de actieve en grote speelplaats daagde de kinderen uit om meer te bewegen. Daarnaast werd er dagelijks fruit voorzien. “Niet enkel de cognitieve maar ook de lichamelijke en socio-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt op deze manier ondersteund”, klinkt het.

500 euro

Femma Waregem Karmel trok aan het langste eind als Gezondste Vereniging van Waregem. Het bestuur organiseerde een beweegbingo voor al zijn leden. Iedere maand kregen die leden ook de opdracht om een selfie te nemen met tien bepaalde onderwerpen. Op die manier kon iedereen op zijn manier op pad: te voet, met de fiets, alleen of samen. Na iedere maand werd een collage gemaakt van alle inzendingen. Zo bleef iedereen betrokken.

VBS Duizendpoot is Gezondste School. (foto LV)

Naast de titel die de drie winnaars een jaar lang met trots mogen dragen, krijgen ze ook een uniek logo en ontvangen ze elk 500 euro.

“Nu we onze nieuwe ambassadeurs kennen, kijken we al vooruit”, vertelt schepen van Gezondheid Joost Kerkhove (CD&V). “Volgend jaar zullen we voor de vijfde maal op zoek gaan naar drie laureaten. Ben je dus werknemer of werkgever, leerling of leerkracht, lid of voorzitter, en werk je in 2023 rond gezondheid binnen jouw organisatie? Dan maak je kans op de jaarlijkse titel en een mooie steun van 500 euro.”