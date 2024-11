Gezocht: verenigingen om standjes lentereceptie uit te baten: “Ideaal om de kas te spijzen”

Voor het vierde jaar op rij organiseert de gemeente Anzegem geen nieuwjaarsreceptie, maar een lentereceptie in het Gemeentepunt. Noteer alvast 29 maart 2025 in je agenda. “Het succes van de vorige edities waarbij de kaap van 1.000 aanwezigen werd overschreden, is er dankzij de inzet van onze verenigingen”, stelt schepen van Feestelijkheden Pauline Van Marcke (Samenéén).

Wie als vereniging interesse heeft om een kraampje te bemannen, stuurt voor 13 december 2024 een mail naar de communicatiedienst van Anzegem met daarin de keuze van het aanbod. Let op: per stand dient er een keuze gemaakt te worden tussen drank of eten.

Schepen Van Marcke stelt dat het betrekken van de verenigingen in de organisatie van de receptie erg in de smaak valt, waardoor het vernieuwde concept aangehouden wordt.

“Zo kunnen we een heel divers publiek aanspreken, is het een manier om zich bekend te maken als verenigingen en kunnen ze hun kas spijzen. Een win-win voor beide partijen dus! Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste verenigingen die een kraampje willen bemannen.”

De kramen, koelkasten, herbruikbare bekers/glazen (gewoon bier, wijn, cava en frisdrank) en elektriciteit zijn voor de rekening van de gemeente. Als vereniging beman je een kraam waarin drank of eten aangeboden wordt, dus geen combinatie van de beiden. Net zoals bij de drankenstanden vraagt het gemeentebestuur om ook bij de eetstanden herbruikbaar eetgerei te gebruiken.

De bezoekers van de nieuwjaarsreceptie ontvangen elk 9 euro aan jetons die ze vrij kunnen spenderen aan de verschillende standen. Jetons bijkopen kan cash of via Payconiq. Na het evenement brengen de verenigingen de jetons binnen en wordt alles correct uitbetaald.

Loting

Het aantal kraampjes is beperkt. Als te veel verenigingen of organisaties zich aanmelden in verhouding tot de beschikbare ruimte, zal er een loting plaatsvinden per categorie (drank of eten). Verenigingen die zich voor beide categorieën inschrijven, nemen aan beide lotingen deel. Wie niet wordt uitgeloot, krijgt bij de volgende lentereceptie voorrang om mee te doen.

Kandidaatstelling via mail vòòr 13 december 2024 naar communicatie@anzegem.be.