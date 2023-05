Gezocht: oud Vlaams dialect bij West-Vlamingen in Noord-Frankrijk

De Universiteit Gent is op zoek naar West-Vlamingen net over de Franse grens om het oud dialect van het Frans-Vlaams te onderzoeken. “Oude dialecten zijn vandaag aan het uitsterven en we willen die heel graag bewaren”, vertelt onderzoekster Melissa Farasyn. “Daarom zoeken we mensen ouder dan 75 jaar in Noord-Frankrijk, die goed het Vlaams dialect kunnen en graag babbelen. Tijdens een babbeltje van ongeveer een uurtje met familie, vrienden of kennis zullen we de audio opnemen.”

Nog weinig mensen leren het Vlaamse dialect in Noord-Frankrijk als moedertaal. Daarom zal het waarschijnlijk over enkele tientallen jaar uitsterven. “Met de Universiteit Gent proberen we zoveel mogelijk dialecten op te nemen, zodat we die kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Zo ook voor het Noord-Franse dialect”, legt onderzoekster Melissa Farasyn uit.

Oude Vlaamse dialect

Voor het onderzoek is Melissa specifiek op zoek naar mensen ouder dan 75 jaar in Noord-Frankrijk, die het Vlaams dialect als moedertaal hebben aangeleerd en over de grens in Noord-Frankrijk zijn blijven wonen. “Het maakt niet uit of de persoon in kwestie in het dagelijkse leven Frans of Nederlands spreekt. Maar het is belangrijk dat ze het dialect van nature geleerd hebben en niet met lessen. We willen graag een spontaan gesprek opnemen, dus mensen die graag babbelen, is goed meegenomen.”

“Het liefste zijn we op zoek naar twee personen, die elkaar kennen, zodat ze op hun gemak met elkaar kunnen babbelen”

“We zijn niet alleen op zoek naar oudere mensen uit Noord-Frankrijk, die het oud Vlaamse dialect spreken. Maar ook naar familie, vrienden of kennissen, waarmee ze kunnen praten”, gaat Melissa verder. “Die mensen moeten niet in Noord-Frankrijk wonen, maar bijvoorbeeld in de Westhoek of Zuid-West-Vlaanderen kan ook. Maar ze moeten ook wel het lokale dialect kunnen. Het liefste zijn we op zoek naar twee personen, die elkaar kennen en qua leeftijd niet veel verschillen van elkaar, zodat ze op hun gemak kunnen praten. Het is de bedoeling dat ze een uurtje praten en ikzelf zal het geluid opnemen.”

Wie graag wil meewerken of iemand, zoals ouders, grootouders of buren kent, kan voor 15 mei Melissa contacteren via het telefoonnummer +3292 64 40 86 of via het mailadres melissa.farasyn@ugent.be. Voor de opnames zelf wordt er dan een later moment afgesproken. Wie aan het onderzoek meewerkt, krijgt ook een kleine attentie als bedanking.