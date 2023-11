Gezinsmatinee Gezinsbond van Moorsele in een nieuw jas

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond van Moorsele de Gezinsmatinee. Dit jaar zit die in een nieuw jasje onder de noemer Welkom op “Sunday Funday”. De Jonge Helden, dat is de jongerenafdeling van de gezinsbond, nemen de fakkel over en nodigen uit voor een gezellige familiedag op 26 november.

Eline Hoornaert kent het programma: “Vanaf 10.30 uur kunnen de kinderen zich uitleven met de welgekende LEGO-blokken en strijden voor de allereerste LEGO-mastertitel. Om 11 uur starten we met een aperitiefje. Er is cava of een lekkere picon en je kunt genieten van de muzikale omlijsting gebracht door The Sideshow Three. Vanaf 12.30 uur kunnen we de beentjes onder tafel schuiven want traiteur Buyse serveert een heerlijke stoofvlees met frietjes, à volonté. Vanaf 15 uur staat het puzzelkampioenschap klaar. Dit kampioenschap wordt georganiseerd door de Gezinsbond Vlaanderen en Brussel. 140 afdelingen doen mee. Dieter Steenhoudt, de nieuwe Jommeke-tekenaar, tekende een speciale puzzel. Een team bestaat uit 3 tot 4 personen en wie het snelst klaar is wint. Je krijgt anderhalf uur. Het is leuk om te zien dat puzzelen jong en oud verbindt Vooraf inschrijven is hier belangrijk, met een eigen teamnaam.” Wie last heeft van stress bij al die kampioenschappen kan genieten van een stuk taart. Voor de kinderen is er een rad van fortuin, altijd prijs. De kleinsten kunnen zich uitleven in het ridderspringkasteel.

Inschrijven voor de maaltijd en het puzzelkampioenschap kan voor 19/11 op jongeheldenmoorsele@gail.com. Stoofvlees met frietjes of veggie kost 15 euro voor leden, 22 voor niet-leden. Kinderportie is 12 voor leden, 18 voor niet-leden. Frikadel (2) met frietjes kost 11 euro voor leden, 13 voor niet-leden.