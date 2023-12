Gezinsbond viert honderdste verjaardag met feestelijke receptie: “Familiale aspect staat altijd centraal”

De Ledegemse Gezinsbond bestaat honderd jaar. Die verjaardag werd het voorbije weekend gevierd tijdens een uitgebreide receptie. “We zijn al jarenlang een goed draaiende vereniging. We proberen een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan te bieden, gericht op het familiale”, aldus voorzitter Frank Desseyn.

Gezinsbond Ledegem is een vaste waarde binnen het Ledegemse verenigingsleven. De vereniging bestaat inmiddels al honderd jaar. In 1923 stichtten Jeroom Dessein en Henri Heldeman de Bond der kroostrijke gezinnen. “Er waren toen jaarvergaderingen, een eenmalige jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden van de bond. Die werd telkens afgesloten met een grote tombola. De leden konden tal van prijzen winnen: kippen, konijnen, koekebroden,… Veel plaatselijke, kroostrijke gezinnen genoten ook toen al van de vele voordelen die het lidmaatschap met zich mee bracht”, aldus huidig voorzitter Frank Desseyn.

Kinderopvangdienst

Die voordelen zijn er vandaag de dag nog steeds. Wie lid is van de Gezinsbond krijgt korting in sommige plaatselijke winkels en kunnen ook bij activiteiten van de vereniging goedkoper deelnemen. “Daarnaast kan wie lid van de bond is een beroep op de kinderopvangdienst. Dat is iets dat in Ledegem erg goed werkt en waar heel veel jonge gezinnen gebruik van maken.”

Variatie

In 1960 organiseerde de Gezinsbond voor het eerst een zomerfeest. “Een feest voor het hele gezin. Een van de hoogtepunten was het moment waarop er vanuit een vliegtuigje snoep werd geworpen. Daarnaast werd er gekoerst op rollen en was er een succesvol minivoetbaltoernooi.” Een jaar later ontstond vanuit de Gezinsbond de Bond van de Jonge Gezinnen en de kinderopvangdienst. Eind jaren zestig werd ook Gezinssport boven de doopvont gehouden. “Meester Pol, George Vanbiervliet en André Clique waren de dragende krachten.” Tot op vandaag bestaan de Bond van de Jonge Gezinnen en Gezinssport nog steeds. “Ze hebben elk hun eigen bestuur en organiseren eigen activiteiten, maar eigenlijk wordt er telkens samengewerkt met de Gezinsbond”, aldus Frank die zowel voorzitter is van de Gezinsbond als van Gezinssport.

Doorheen de honderd jaar organiseerde de Gezinsbond tal van activiteiten. “Daarbij richten we ons telkens op gezinnen. Het familiale staat steeds centraal. Ik denk ook dat dit onze sterkte is. Momenteel tellen we zo’n 250 leden en die zijn telkens massaal aanwezig op onze activiteiten.” Een winterfeest, paardrijden, een hobbyshow, een circusnamiddag, kooklessen voor mannen, watergewenning voor kleuters, danslessen,… Het aantal verschillende activiteiten dat de Gezinsbond al organiseerde is erg groot. “We proberen telkens met een gevarieerde aanbod uit te pakken en zijn ook niet bang om na enkele jaren een andere activiteit te organiseren. Zo organiseerden we in het verleden bijvoorbeeld een Omerloop. Toen we merkten dat het na enkele succesvolle jaren wat minder werd, kozen we voor een springkastelenrun.”

Geslaagd jubileumjaar

Bij de Gezinsbond blikt men tevreden terug op het honderdste werkjaar. “Het is een topjaar geweest. Verschillende activiteiten werden echt een succes. Zo lokten de escaperooms een weekend lang veel volk en beleefden zeventig kinderen een leuke paasactiviteit. De rommelmarkt bracht veel volk op de been. Onze absolute topactiviteit was de Halloweenwandeling. 600 deelnemers wandelden de tocht mee.” De vereniging pakte onlangs nog uit met een gloednieuw initiatief. In aanloop naar de feestdagen konden gezinnen tijdens een fotoshoot hun kerstfoto’s laten maken. “Ook die activiteit werd erg gesmaakt.” Ondertussen durft het bestuur van de Gezinsbond al hoopvol uitkijken naar de toekomst. “Ook de komende jaren zullen we steeds ons aanbod proberen te vernieuwen. We beseffen maar al te goed dat onze vereniging alleen kan draaien dankzij de bestuursleden en de vele vrijwilligers. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om nog steeds een vaste waarde te zijn. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich zowel vroeger als nu inzet voor de Gezinsbond, de Bond van de jonge gezinnen en Gezinssport.”