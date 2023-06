Gezinsbond Passendale organiseert gezinswandeling op 25 juni

Op zondag 25 juni van 13.30 uur tot 21 uur gaat de jaarlijkse gezinswandeling van de Passendaalse Gezinsbond door. Dit jaar draait de wandeling rond het Mandelkasteel in de Kraaiveldstraat.

De Gezinsbond is de grootste gezinsvereniging in Vlaanderen met om en bij de 150.000 ledengezinnen, ruim 10.000 vrijwilligers en bijna 150 medewerkers. De afdeling Passendale werd opgericht in 1925 en bestaat straks 100 jaar. Het is niet alleen een van de oudste verenigingen van het kaasdorp maar met zijn ongeveer 300 leden gezinnen de grootste. Op het programma van de Gezinsbond staan onder andere koken voor mannen, spokenfeest voor kinderen, minivoetbalploeg, reeks Start to Bike, gezinsfietstocht, Sint-Maarten, ontbijt, kinderoppasdienst, bejaardengezelschapsdienst, spaghettiavond, en meer. Dit alles wordt in goede banen geleid door zestien bestuursleden

Gezinswandeling

“De gezinswandeling gaat dit jaar door op 25 juni en dit voor de 40ste keer”, stelt voorzitter Germain Leenknegt. “Het hoofdthema wandelen en samen zijn blijft steeds bewaard, maar telkens is er een andere focus. Dit jaar ligt de nadruk op het vroegere Mandelkasteel in de Kraaiveldstraat. Gids Johan Dejonghe komt uitleg geven. Ter verduidelijking plaatsen we langs de wandeling ook beeldmateriaal. De wandeling loopt over landelijke wegen en is ongeveer 5,5 km lang. We starten met koffie en taart, onderweg zijn er nog twee stopplaatsen met een drankje en lekkernij. Er zijn twee springkastelen en achteraf voorizen we hot dogs of croque monsieurs.”

Fotozoektocht

“Tijdens de wandeling dient met een rebus op te lossen en er is een fotozoektocht met 10 mooie prijzen. Alles start in PC de Craeye. Ik wil ook nog de medewerking van de gemeente vermelden ter gelegenheid van Vlaanderen feest”, besluit Germain Leenknegt.

De prijsuitreiking is om 18 uur en iedereen is welkom. Inschrijven voor de wandeling kan tot en met 22 juni via passendale.gezinsbond.be, gezinsbondpassendale@gmail.comof 051/77.91.05 of bij de bestuursleden.

Prijs leden: Volwassenen betalen 10 euro tijdens voorverkoop, de dag zelf 13, voor kinderen tussen 3-12 jaar bedraagt de toegangsprijs 6 euro, de dag zelf 8 euro. De toegangsprijs is maximum 30 euro per gezin dat lid is. De dag zelf is dat 35 euro.

Niet-leden: Volwassenen betalen 12 euro, de dag zelf 15. Tickets voor kinderen tussen 3-12 jaar kosten 8 euro, de dag zelf 10.