Gezinsbond pakt uit met grootse Gezinsdag

De Gezinsbond Deerlijk bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt het hele jaar door gevierd met tal van activiteiten. Op zaterdag 10 juni staat in en rond d’Iefte een Familiedag op het programma.

“Na de officiële ontvangst in het gemeentehuis en het memorabel optreden van The Bootleg Beatles in Uzien zijn we toe aan een volgend hoogtepunt”, verduidelijkt voorzitter van de Gezinsbond Deerlijk Leen Favere. “We heten niet voor niets Gezinsbond. Momenteel zijn nog altijd meer dan 600 Deerlijkse gezinnen lid van onze afdeling. Daar zijn we bijzonder fier op. Bovendien zijn meer dan 50 van die gezinnen actief als bestuurslid. Tijdens de Gezinsdag staan de gezinnen centraal met een overvloed aan activiteiten voor groot en klein en dat allemaal gratis. De Gezinsbond overdondert bij honderd…”

Bumba aanwezig

“Het Neunkirchenplein in het centrum zal sfeervol aangekleed worden en is met tal van attracties the place to be. Van 11 uur tot 12.45 uur kan het jonge volkje terecht in de binnenspeeltuin Summertown. Voor de kleuters is er een meet & greet met Bumba en de aperitievers en picknickers kunnen meezingen met de Airkesmachine. Van 12 tot 18 uur kan men dan weer deelnemen aan de ‘Reis rond de wereld’, een avonturenparcours met allerlei speeltuigen voor de jongeren.”

Loopfietsenrace

“In de namiddag gaan we onverstoord verder. Om 14 uur is er het Deerlijks kampioenschap loopfietsenrace voor kleuters en het minder jonge volk kan puzzelen of een kaartje leggen voor wafels. Vanaf 16 uur staat de muziek centraal met optredens van de Ketnetband, de covergroep The Crowd en als apotheose The Green Onions. Nu nog hopen op een ruggensteuntje van de weergoden en het wordt gegarandeerd een top familiedag.” (DRD)