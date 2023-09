Gezinsbond organiseert wandelzoektocht

De Gezinsbond van Ruiselede bestaat dit jaar 100 jaar en het jubileumfeest is op 19 november. In aanloop naar die viering is er een wandelzoektocht van net geen 4 km in het centrum van de gemeente. Linda Eggermont geeft wat toelichting: “Aan de hand van een tekening, waarop heel wat bondsactiviteiten afgebeeld staan, en een plannetje, kan je zoeken naar 10 details uit die tekening, verspreid over het parcours. Die details staan op een houten schijfje dat je kunt vinden in de tuin of achter het raam van 10 woningen of locaties. Deelnemen kan van 12 september tot 12 november. De start is in het Park bij de reuzencupcake. De leden ontvingen al het deelnameformulier. Niet-leden kunnen de tekening en het traject downloaden van de website van onze afdeling. Onze site is www.gezinsbondruiselede.be”, besluit Linda namens het bestuur. (RV/foto RV)