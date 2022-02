Gezinsbond organiseert opnieuw activiteiten voor zowel jong als oud: Van golden oldies tot poppentheater

Nadat de sportactiviteiten van de Gezinsbond al heropgestart zijn, pakt de Dadizeelse vereniging binnenkort met twee evenementen uit. Op dinsdag 1 maart is er een poppentheater voor de kinderen, enkele dagen later, op zaterdag 5 maart, palmt de Gezinsbond den Ommeganck in voor een feestje in het teken van de jaren vijftig.

Het gemeenschapscentrum den Ommeganck wordt op zaterdag 5 maart voor ‘The Night of the Fifties’ omgedoopt tot ‘In den Bond’. De Gezinsbond organiseert er een evenement dat helemaal in het teken staat van de ‘jaren vijftig’. “Heel wat van onze bestuursleden hebben een nauwe band met die periode. Daarom leek het ons eens leuk om daaromtrent iets te doen”, aldus Dirk Vandenbroucke, secretaris van de vereniging.

Wie op 5 maart den Ommeganck binnenstapt, zal zich onmiddellijk in de magische sfeer van de rock-‘n’-roll, rockabilly, een mix van de golden oldies en de belpopklassiekers, wanen. “Zo zullen we bijvoorbeeld de inkom ook inrichten in de stijl van toen.”

Op zaterdagavond passeert heel wat muziek uit de tijd van de jaren ‘50 de revue. De groep Moondance bijt de spits af. Daarna is het aan The Shagadeers. Hun optreden zal begeleid worden door The Crazy Dancers. Zowel bij Moondance als The Shagadeers maakt een Dadizelenaar deel uit van de groep. Onder andere idolen zoals Elvis Presley en Johnny Cash komen op zaterdag 5 maart aan bod. “Tijdens de pauze en na de optredens komt er een dj langs die ook muziek uit de jaren ‘50 door de boxen zal jagen.” Kaarten voor het evenement zijn verkrijgbaar via Johan Vandecasteele en Dirk Vandenbroucke. Een ticket kost in voorverkoop 15 euro. De deuren van In den Bond openen om 19.30u.

Het leek ons leuk om eens iets rond de jaren vijftig te organiseren

Event voor kinderen

Ondertussen bereidt de Gezinsbond zich ook voor op een activiteit voor de kinderen. Op dinsdag 1 maart, pal in het midden van de krokusvakantie, komen Floopi en Flippa naar het gemeenschapscentrum den Ommeganck. “Voor de kinderen bieden we een poppentheatershow aan. Het is onze eerste echte activiteit in maanden”, aldus Dirk. Door de coronacrisis kon de Gezinsbond de voorbije maanden niet veel organiseren. Onder andere de viering van de negentigste verjaardag van de Gezinsbond viel in het water. “We zouden normaal gezien de Pompeschittersspelen organiseren, maar corona gooide roet in het eten.”

Sportactiviteiten

Toch kijkt de vereniging vol goede moed vooruit. De verschillende sportactiviteiten zijn inmiddels terug opgestart. “Er is voor elk wat wils. Voor de allerkleinsten is er kleuterturnen op maandag en donderdag, maar ook de volwassenen turnen op maandagavond.” De Gezinsbond is inmiddels ook gestart met een dartsavond in ‘t Torreke. Badmintonners kunnen zich uitleven in De Sportskeure. Op vrijdagmiddag is het de beurt aan de Zwembondjes. Zij leven zich uit tussen 16 en 17 u. in het zwembad van Moorslede.

Druk voorjaar

Inmiddels krijgt ook de activiteitenkalender voor de komende maanden mooi vorm. Op 1 april organiseert de Gezinsbond een workshop barbecueën. “Dit is geen aprilvis, al zal er misschien wel vis op de barbecue liggen.” De workshop heeft plaats in de Touwladder in de Ledegemstraat. Een week later wil de Gezinsbond graag een diareportage tonen over het Mariaspel in Dadizele. Dat is exact veertig jaar geleden. “Heel wat Dadizelenaars herinneren zich ongetwijfeld nog de vertoningen in de grote zaal van het Dadipark.”

Op 1 mei organiseert de Gezinsbond zijn jaarlijkse rommelmarkt. Daarvoor kan men nu al inschrijven via secretariaatgezinsbond.dadizele@gmail.com of telefonisch via tel. 056 50 96 79.