Gezinsbond op een zucht van het eeuwfeest: “Wij hebben leuke activiteiten voor zowel jong als oud”

De Ardooise gezinsbond is goed op weg om honderd jaar te worden. Ze kijken er reikhalzend naar uit en riepen nu al even het bestuur bijeen om ideeën uit te wisselen over de werking. “We hopen nog honderd jaar inzet voor onze leden te mogen verzorgen.”

Ze deden dit in de kinderopvang van Liesbeth Devriese in de Stationsstraat. “Een symbolische plek, want kinderopvang is een van de speerpunten in onze werking. Het is een activiteit waar we als Gezinsbond mee uitpakken”, zegt voorzitter Tineke Cappelle. De Gezinsbond is een belangengroep voor gezinnen en heeft in Ardooie een sterke plaatselijke werking met heel wat activiteiten. “We richten ons op alle gezinnen en alle leeftijden”, aldus de voorzitster. En Tineke haalt meteen de activiteitenkalender boven. “Op zondag 2 maart organiseren we bijvoorbeeld een tweedehandsbeurs voor baby- en kindermateriaal. Heel wat gezinnen hebben dergelijke spullen slechts tijdelijk nodig en de meeste zaken kunnen prima doorverkocht worden. Het is dus een budgetvriendelijk initiatief.” Op 21 april is er het Paasfeest binnen de Bond, met een gezinsontbijt en een paaseierenraap voor de kinderen. Sportactiviteiten zijn eveneens een jaarlijks terugkomend onderdeel van de werking. Kleuterturnen zorgt voor lenigheid en talrijk zijn de Ardooienaren die dankzij de Gezinsbond leerden zwemmen. “De Gosa-afdeling richt zich dan weer tot de senioren binnen onze werking. Zo is de gezinsbond er voor elke leeftijd”, vervolgt Tineke. Wie op zoek is naar een babyoppas, kan op de Gezinsbond van de Ardooise afdeling rekenen. Ze kunnen een beroep doen op een aantal goed opgeleide en betrouwbare oppassers met aangepaste verzekering. Hiervoor is er een website: www.kinderoppasdienst.be.

Kortingenboekje

“Waar onze leden ook veel gebruik van maken, is het voordeelbonnenboekje. Heel wat handelaars bieden kortingen aan de leden van de Gezinsbond”, aldus Tineke. De voorzitster wijst nog op de grenzeloze inzet van het bestuur en helpende medewerkers. Wie nog interesse zou hebben, kan de gezinsbond contacteren opgezinsbondardooie@gmail.com. “In de hoop dat wij nog honderd jaar inzet voor onze gezinnen kunnen verzorgen”, besluit Tineke.