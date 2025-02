Gezinsbond Lendelede organiseert tweedehandsbeurs van baby- en kinderartikelen

Zaterdag 22 februari organiseert de Gezinsbond van Lendelede in zaal Lindelei een tweedehandsbeurs van baby- en kinderartikelen. Je kan er terecht van 8.30 tot 12 uur.

Gezinsbond Lendelede is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om het organiseren van tweedehandsbeurzen die een brede waaier aan verschillende kinderartikelen aanbieden. In 2021 was er geen beurs door corona, maar in 2022 kon men opnieuw beginnen.

“Geïnteresseerden zullen die zaterdagvoormiddag ongetwijfeld wel hun gading vinden in een ruim aanbod tweedehands babyartikelen zoals speelgoed en baby- en kinderkledij”, zegt Tine Coucke van de Gezinsbond. “De toegang is gratis. En wie dat wil, kan nu al inschrijven voor ons jaarlijks paasontbijt dat plaatsgrijpt op paaszondag 20 april.”

Vernieuwd bestuur

Het huidige en vernieuwde bestuur van de Gezinsbond ziet er als volgt uit: Katrien Dekeersschieter (voorzitter), Bruno Vanoverbeke en Joek Vandevenne (secretarissen), Gudrun Debrabandere, Angelique Vantroys, Anne-Sophie De Backere, Barbara Bossier, Monique Dumortier, Bjorn Priem, Cecile Mestdagh, Christiane Verhaeghe, Danny Vanneste, Liese Decroubele, Lieselotte Sandra, Mieke Vos, Myriame Verstraete, Emmely Buyze, Monique Dumortier en Veerle De Pestel.