Gezinsbond Kanegem wijkt voor smoefeltocht uit naar Aarsele door bouw ontmoetingscentrum

Op zondag 27 augustus organiseert de Kanegemse Gezinsbond voor de 28ste keer een smoefeltocht. Die brengt deelnemers uitzonderlijk niet tot in de uithoeken van Kanegem, maar wel naar Aarsele. “De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum dwingt ons uit te wijken.”

Het is intussen al een echte traditie geworden: elk jaar op de laatste zondag van augustus slaat de Gezinsbond van Kanegem aan het smoefelen. De smoefeltocht is een wandeling van ongeveer acht kilometer langs landelijke wegen. “Af en toe is er een smoefelstop met een hapje en een drankje”, vertelt Luc Vandenbroecke van de Gezinsbond.

Leuke zoektocht

“Deze keer bieden we de deelnemers een dessertbordje met koffie aan, fruit, een hoeve-ijsje, een aperitief met hapjes en ook een hoofdgerecht. Dat is warme beenham met frietjes en een drankje. We staken ook een leuke zoektocht in elkaar die je kan oplossen tijdens het wandelen.”

Uitzonderlijk trekt de Kanegemse smoefeltocht dit jaar niet door Kanegem, maar door Aarsele. In Kanegem wordt momenteel volop gewerkt aan een nieuw ontmoetingscentrum, waardoor de Gezinsbond zonder vertrek- en aankomstlocatie kwam te zitten.

Mooie stopplaatsen

“We zijn dus naar de buurgemeente getrokken en eerlijk gezegd is het wel eens leuk om vanuit Aarsele te werken. De meeste straten en wegels van Kanegem kennen we ondertussen van buiten, in Aarsele hebben we een volledig nieuw traject kunnen uitstippelen.”

“We konden een aantal mooie stopplaatsen voorzien, mooi gespreid over het parcours.” Ook dit jaar kan de Gezinsbond weer rekenen op een team van 20 medewerkers. “Zij zullen alle deelnemers vriendelijk ontvangen.” (LDW)