Gezinsbond Ingelmunster viert 100 jaar: “Zijn er voor alle gezinnen”

De lokale Gezinsbond mocht haar 100-jarig bestaan vieren. Dit gebeurde met een officiële ontvangst in het gemeentehuis en een feestavond in Het Wonderbos in de Jan Breydelstraat.

Kasper Dumoulin mocht op de marimba de academische zitting feestelijk openen met Melody in Repose van Michael Charles Smith. Waarnemend burgemeester Trui Lambrecht verwelkomde kort de aanwezigen, waarna schepen Katrien Vandecasteele het publiek toesprak.

Ze verwees naar de tijd dat haar ouders de gezinszegeltjes spaarden, waarna ze die dan mocht meehelpen kleven op de spaarkaarten. “Het mooiste project van de Gezinsbond is volgens mij toch het Reuzen Huis, een project in het kader van de veiligheid in de woning”, vertelt Katrien. Na deze toespraak zorgden Eowyn Horré en Flore Verbrugghe voor een dans.

Marleen D’haene, voorzitter van de Gezinsbond, zei dat de Gezinsbond al 100 jaar de bondgenoot is van alle gezinnen. “Het gezin is wellicht de oudste instelling ter wereld. Het kan vele vormen aannemen, maar het blijft een natuurlijke thuis met nestwarmte.”

“Misschien is het gezin zo vanzelfsprekend dat onze maatschappij dreigt te vergeten hoe belangrijk het gezin is. De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen, los van religieuze of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin.” Marleen somde ook het gevarieerde programma van de vereniging op.

Dynamische krachten

“Wij zijn met onze vereniging vooral sterk in het samenbrengen van mensen, zoals vandaag op dit feest. Dit is de verdienste van onze goede bestuursploeg met zestien leden en drie wijkmeesters. Sinds begin dit jaar hebben we drie jonge dynamische krachten erbij. We tellen momenteel 500 gezinnen die lid zijn.”

Marleen stond ook stil bij gewezen bestuursleden, zoals erevoorzitter Raf Heyerick, gewezen secretaris Bernard Pillen en penningmeester Willy Loncke, die enkele jaren geleden jammer genoeg door een fietsongeval om het leven kwam. Zijn echtgenote Marleen ontving een bloemetje als waardering voor de jarenlange inzet van haar man.

Nationaal voorzitter Frans Schotte stond stil bij de verschillende namen die de vereniging in die 100 jaar kende en ook bij hun doelstellingen. Na deze toespraken zorgden drie jongeren voor een toneeltje. Een vertegenwoordiger van het Davidsfonds overhandigde een cadeau aan de Gezinsbond voor de goede samenwerking, waarna de gemeente ook nog een mand met witte en rode wijn schonk aan de voorzitter.

Het officiële gedeelte werd afgesloten door Kasper Dumoulin op de marimba. Na de receptie trok iedereen naar Het Wonderbos in de Jan Breydelstraat, waar zo’n 130 leden meevierden met Plaza Familia XL.

(Patrick D.)