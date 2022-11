Gezinsbond Ingelmunster plantte in vijftien jaar al een klein bos aan

Op de groenzone in de Vlaanderenstraat, ter hoogte van huisnummers 9/11 in het verlengde van de Onze-Lieve-Vrouwstraat, plantte de Gezinsbond boompjes aan. Op die plaats groeit dankzij de vereniging een geboortebosje.

Marleen D’haene, voorzitter Gezinsbond, meldde dat het om de vijftiende boomplantactie ging. Er waren 27 kindjes ingeschreven. Samen met ouders, oma’s en opa’s waren er zo’n 130 aanwezigen. “De geboorte van een kindje is voor elk ouder bijzonder. Het is een moment dat we graag vastleggen. We nemen foto’s of houden een babydagboek bij, maar soms kan het nog specialer met een geboorteboom. Het planten van een boom staat al sinds jaar en dag symbool voor een lang en gelukkig leven”, zegt Marleen.

Mooi geschenk

“Samen met het gemeentebestuur willen wij enerzijds onze omgeving groener en gezonder maken voor onze kinderen en anderzijds ook een heel oude traditie verderzetten door elke geboorte te vereeuwigen met een boom. Steeds meer mensen zien het belang in van bos en bomen. Bomen zijn leven, ze verbeteren de luchtkwaliteit, ze brengen rust en verhogen de waarde van onze omgeving. Is er een mooier geschenk dan een gezonde toekomst?”

Bevoegd schepen Nadine Verheye feliciteerde de ouders en familie van de 125 kindjes die in het voorbije jaar werden geboren. Ze benadrukte dat het gemeentebestuur voor de volle 100 procent achter dit project staat, want bomen leveren een belangrijke bijdrage tot het leefklimaat en de biodiversiteit. “Bomen zuiveren de lucht, want ze nemen CO2 op en filteren fijnstof. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling. Op hete dagen is het zalig vertoeven onder bomen. Vogels en insecten zoeken graag de bomen op en zorgen voor biodiversiteit. Bomen en groen hebben ook een positief effect op onze kinderen en kleinkinderen. Daarom kocht de gemeente ongeveer 6.000 m² grond aan om te bebossen. Tijdens de gemeenteraad van oktober engageerden wij ons om die oppervlakte nog uit te breiden als er zich opportuniteiten voordoen”, zegt schepen Nadine Verheye.

“Vandaag planten we maar 10 bomen aan. Dat is zeker geen bos, maar alle kleine beetjes helpen. Alle geboortebomen die we in onze gemeente al geplant hebben, vormen samen al een klein bos. De bomen die we vandaag planten, zijn een cultivar van de haagbeuk. In het voorjaar draagt deze boom groene katjes en in de herfst kleurt zijn bladerdek geel. Het is een snelgroeier die wel tot 200 jaar oud kan worden. De kindjes zullen dus samen met die bomen opgroeien en oud worden.”

Gedenkplaatje

Na de toespraken mochten de ouders een blokje met de naam van hun kindje in de boom hangen. Als aandenken kregen ze een ‘Boomdiploom’. Er komt ook nog een gedenkplaatje met de namen van de kindjes die het laatste jaar zijn geboren. (Patrick D.)

