Gezinsbond Heule blaast 100 kaarsjes uit

Naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan werd Gezinsbond Heule ontvangen op het stadhuis door schepen van Deelgemeenten Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). “Een eeuw Gezinsbond dat is 100 jaar van ondersteunen en versterken van gezinnen, maar ook een eeuw van het creëren van een hechte gemeenschap”, zegt de schepen. “Jullie bewijzen door goede zorgen dat het gezin nog steeds de hoeksteen is van de samenleving. Bewijzen zijn de 296 huwelijken vorig jaar en de 800 geboorten in Kortrijk.” De Gezinsbond organiseert tal van activiteiten: van optredens, busreizen en kooklessen tot lezingen, ontbijten, workshops en film. “We zijn er met advies, voordelen en activiteiten. Dag in, dag uit werken we aan een gezinsvriendelijke samenleving. Vanuit onze visie ijveren we voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving. We geloven dat vrijwilligers een onmisbare kracht zijn om dit mee te realiseren. Mensen samenbrengen en gezinnen een leuke tijd bezorgen, dat staat bij ons centraal”, zegt secretaris Miriam Deschuytter. Het bestuur bestaat verder uit voorzitter Dieter Roobrouck en penningmeester Jona Govaert.