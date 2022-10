Gezinsbond Egem bestaat 100 jaar en zoekt versterking

De Gezinsbond van Egem mag 100 kaarsjes uitblazen. De vereniging is al een paar maal van naam veranderd, maar het doel is nog steeds hetzelfde: hulp bieden aan gezinnen.

“Een exacte datum hebben we niet, maar we hebben wel teruggevonden dat de vereniging, die toen nog de ‘Bond voor Talrijke Gezinnen’ heette, in Egem opgericht werd in 1922”, vertelt voorzitter Dries Biesbrouck. “Destijds was de voorwaarde om lid te mogen worden dat je tien kinderen moest hebben. Dat is inmiddels veranderd en uitgebreid naar alle gezinnen. Uiteraard is het begrip ‘gezin’ in die 100 jaar wel geëvolueerd. Zo hebben we onder onze ledengezinnen nu heel wat éénoudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen, iets wat 100 jaar geleden niet bestond. Zelfs gezinnen zonder kinderen mogen nu lid worden. Destijds had de vereniging tot doel om hulp te bieden aan gezinnen met meerdere kinderen en, hoewel de voorwaarde om lid te mogen worden veranderd is, is het doel nog steeds hetzelfde gebleven. We willen hulp bieden aan gezinnen.”

Wegen op beleid

“Wanneer we het hebben over wat we voor de gezinnen doen, denken we in eerste instantie aan de gekende spaarkaart waarmee onze leden korting krijgen bij tal van winkels. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten waar onze leden kunnen aan deelnemen. Ik denk hierbij allereerst aan een drietal activiteiten die al heel wat jaren meegaan. We hebben allereerst de aanplant van de geboortebomen, waarvoor we samenwerken met de collega’s uit Pittem. We hebben dan in het voorjaar onze paaseierenraap en in het najaar het bezoek van de Sint. Daarnaast organiseerden we in het verleden regelmatig fiets- of wandeltochten voor de gezinnen, organiseerden we info-avonden en in een verder verleden toneel- of filmavonden. We staan met de kermis ook op de rommelmarkt in Egem en doen dit bewust in de namiddag omdat dat het moment is waarop de gezinnen naar de kermis komen.”

“We bezoeken uiteraard ook alle gezinnen met een pasgeboren kind om hen van de nodige info te voorzien en een geboortegeschenk te geven. Gezinsbond nationaal doet echter veel meer en wil effectief ook op het beleid wegen. Zo was de Gezinsbond één van de drijvende krachten achter de afschaffing van de verplichte legerdienst en ook bij de invoering van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld. Nationaal beschikt de vereniging over een studiedienst die bepaalde thema’s (zoals het groeipakket) onderzoekt en de bevindingen dan doorspeelt aan de mensen op de voorgrond, die het thema dan kunnen aankaarten bij de bewindvoerders. We beschikken nationaal ook over een juridische dienst die de leden kan bijstaan bij bijvoorbeeld geschillen tussen huurders en verhuurders”, klinkt het.

Verjonging

“We hebben momenteel een gemotiveerde ploeg vrijwilligers die zorgen dat de vereniging goed draait, maar desondanks merken we toch dat nieuw bloed vinden om de noodzakelijke verjonging in het bestuur door te voeren niet evident is. Wie zich geroepen voelt mag altijd vrijblijvend eens een bestuursvergadering komen meemaken. We wilden dit jubileum uiteraard niet onopgemerkt laten voorbij gaan en organiseerden daarom op zaterdagnamiddag 15 oktober een jubileumfeest. We zijn begonnen met een stukje academische zitting met een speech van mezelf, van de regiovoorzitter en van burgemeester Denis Fraeyman. De toespraken werden afgewisseld door muzikale intermezzo’s door Egemse kinderen. Nadien was er een uitgebreide receptie. We zijn alvast gemotiveerd om er nog eens 100 jaar bij te doen.” (JG)