Gezinsbond Beveren-Leie viert 100 jaar: “Mensen gelukkig maken, is de drijfveer”

Gezinsbond Beveren-Leie bestaat 100 jaar op zaterdag 15 februari. Om dat te vieren wordt er op zondag 9 februari feest gevierd in het Klokhuis. “Wij zijn een vereniging die vooral gezinsactiviteiten met kinderen organiseert”, zegt Raf Verrue.

“De Gezinsbond is verheugd te kunnen aankondigen dat er vertegenwoordigers van stad Waregem aanwezig zullen zijn, net als Ivo Mechels – de Nationale Voorzitter van de Gezinsbond – die het woord zal nemen”, opent Kurt Vanackere (61), sinds een maand de nieuwe voorzitter. “Jaren geleden, in 1925, werd hier een afdeling opgericht van wat toen nog ‘Bond van de Talrijke Huisgezinnen’ heette, in de volksmond ook wel bekend als ‘D’n Bond van de kroostrijke gezinnen’ dit onder leiding van Robert Debrabandere (voorzitter), René Algoet (secretaris), Henri Declerck (ondervoorzitter) en Odil Coussement (erevoorzitter).

“Net zoals gezinnen door de jaren heen veranderen en evolueren, heeft ook de Gezinsbond zich ontwikkeld. Als pluralistische vereniging, los van politiek en partij, ijvert de Gezinsbond nog steeds voor de blijvende erkenning en waardering van het gezin als de hoeksteen van onze samenleving. In de 100 jaar dat de Gezinsbond hier in Beveren-Leie actief is, waren er 91 bestuursleden die zich inzetten om onze werking draaiende te houden. Sommigen waren maar korte tijd betrokken, één of twee jaar, anderen hebben hun ziel als het ware verkocht aan ‘den Bond’ en bleven maar liefst 25, 35, zelfs 45 of 60 jaar actief.”

Gezond ontbijt

“Weet vooral dat achter ieder actief bestuurslid steeds een even, soms zelfs nog actievere, partner staat om samen d’n Bond te laten draaien. Ik nam de voorzittersfakkel ongeveer een maand geleden over van Raf Verrue (76). Zonder Raf stonden we nu niet waar we nu staan”, zegt Kurt.

“Momenteel tellen we 162 leden waarvan het oudste lid reeds 71 jaar een lidkaart bij de Gezinsbond heeft. Gezinnen zelf lid maken, kunnen wij zelf niet omwille van de privacywet. Dit moet via Brussel gebeuren. Jonge mensen vinden nog moeilijk de weg, waardoor ons bestand aan het vergrijzen is.”

“Wij zijn een vereniging die vooral gezinsactiviteiten met kinderen organiseert”, gaat Raf, nu nog secretaris (sinds 1997), verder. “Op 9 maart organiseren we ons gezond ontbijt, samen met de Gezinsbond Desselgem voor leden en niet-leden. De Paaseierenraap is in samenwerking met Gezinsbond Desselgem op paaszaterdag 19 april. We hebben ook een oppasdienst voor onze leden waarvan Johanna Hooghe, de echtgenote van Kurt, verantwoordelijke is sinds 2012. Op 26 april en 4 oktober is er onze tweedehandsbeurs met kinderartikelen in het Klokhuis. Op 6 september is er de speelgoedmarkt en de Pikkedonkertocht (bietentocht) is op 15 november. Met de Gezinsbond kan je ook een 50 procent reductiekaart krijgen vanaf drie kinderen voor de spoorwegen.”

Dankbaar

“Ik ben heel trots dat ik hieraan mijn steentje kan bijdragen. Waarom? Je begint eraan, groeit mee, en maakt mensen gelukkig. Voor mij is dit de drijfveer, mensen gelukkig maken, dan ben ik ook gelukkig”, aldus Raf. “We, de huidige bestuursgroep, zijn Raf en zijn echtgenote Hilde, heel dankbaar voor alles wat zij voor de Gezinsbond deden en nog steeds doen”, zegt Kurt.

Door de jaren heen heeft de Gezinsbond zich bewezen als een belangrijke maatschappelijke speler. Zij heeft onder andere de invoering van kinderbijslag, studietoelagen, en betere bescherming voor huurders bewerkstelligd. Ook de invoering van een belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht en de verbetering van de kwaliteit van kinderopvang zijn te danken aan de acties van de Bond.

In 2002 werd de naam van de Nederlandstalige tak officieel veranderd naar de ‘Gezinsbond’.