Gezinsbond Adegem huldigt Firmin Ginneberge

Nadat hij gedurende 50 jaar in verschillende functies actief was in het bestuur van de Adegemse afdeling van de Gezinsbond nam Firmin Ginneberge (86) ontslag uit het bestuur.

Hij werd door het bestuur op een passende wijze gehuldigd. Niet alleen de Adegemse afdeling ook het provinciaal en het Nationaal bestuur van de Gezinsbond kon op zijn inzet rekenen. Tijdens een feestvergadering werden de verdiensten van Firmin in de schijnwerpers gezet. Voor hem en zijn echtgenote had de Gezinsbond een geschenk dat hem zal blijven herinneren aan zijn gewaardeerde medewerking .

(LV/foto LV)