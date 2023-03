Gezellige spelletjesmiddag in De Antenne

Elke vrijdag vanaf 13 uur kunnen liefhebbers van gezelschapsspelen terecht in sociale kruidenier De Antenne. Dat is een winkel waar mensen die doorverwezen werden door een sociale partner goedkoop kunnen winkelen. Er is ook een ontmoetingsruimte. Drie vrijwilligers hebben samen met stagiaire Jozefien Vande Walle een wekelijkse spelletjesnamiddag op poten gezet. Op de foto staan Jean, de vrijwilligers Anja, Kilian, Peter, opbouwwerker De Antenne Andy Engels en stagiair Jozefien Vande Walle. (BVO/foto PM)