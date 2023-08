Gewestzetting bij Sint-Jansvrienden

In lokaal de Nieuwe wijk werd naar jaarlijkse gewoonte de gewestzetting georganiseerd. Dit keer was het de beurt aan de Sint-Jansvrienden uit Emelgem om de klus te klaren. Voorzitter Geert D’Hondt kreeg 62 deelnemers aan de start. Beatrijs Castelyn kroonde zich tot gewestkampioen en tevens kreeg zij de trofee van jeugdkampioen met vogel Snew en 670 liedjes. Noel Heyerick werd met vogel Tibo gewestkoning. Kampioen 70 % was voor Paul Kindt met vogel Jackie. Er was ook nog een kampioen aan 50 % en die trofee was weggelegd voor Hans Klein met vogel Alex. Ten slotte was er ook nog een kampioen 35 % en die prijs ging naar Geert Wulfaert met vogel Owen. (foto CLY)