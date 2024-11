Geslaagde teambuilding voor trainers en assistent-trainers van Jumping Jack Houthulst

Turnclub Jumping Jack organiseerde onlangs een geslaagde teambuilding in de Vrijetijdscampus in Houthulst.

Het volledige team bestaat uit 48 trainers en assistent-trainers, die elk jaar verschillende opleidingen volgen om hun gymnasten van de laatste trainingstechnieken te voorzien en om het kwaliteitslabel te bewaken. Jumping Jack telt in totaal bijna 400 leden en biedt een aanbod voor recreanten en competitietumbling. ‘Omdat turnen leuk is’ is niet voor niets het motto van de club. Jumping Jack zag in 2012 het levenslicht.