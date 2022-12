Geslaagde spellenavond bij de Gezinsbond in Oekene

Bij Gezinsbond Oekene hebben ze een gezellige spellenavond achter de rug. “Het werd een wervelende avond, onder de deskundige leiding van spellenclub 13” , vertelt secretaris Danny Lapeire.

“Er was keuze uit een heel divers gamma aan gezelschapsspelen voor elke leeftijd. Onze spellenavond is één van de vele activiteiten die jaarlijks verzorgd wordt door onze plaatselijke afdeling. Toppers zijn eveneens het moederdagontbijt, de jaarlijkse culturele fietstocht en onze plaatselijke tweedehandsbeurs. Hiervoor kunnen we steeds rekenen op een omvangrijke en gedreven bestuursploeg. “Eind dit jaar nemen we binnen het bestuur afscheid van Marc Decroubele”, vervolgt Danny. “Marc was jarenlang een drijvende kracht binnen onze afdeling. Met zijn 84 jaar gunnen we hem nu zijn verdiende rust, en we zwaaien hem met veel respect uit.” Om onze plaatselijke werking te blijven garanderen zijn we steeds op zoek naar gezinnen die ons bestuur, met nieuwe en frisse ideeën, willen vervoegen. Interesse? Neem contact op met één van onze vrijwilligers. Dat kan ook via ons secretariaat op 0476 33 90 04. Onze plaatselijke afdeling maakt deel uit van de regio Roeselare die op zijn beurt onderdeel is van de nationale vzw Gezinsbond. Op de verschillende niveaus binnen onze organisatie zijn er tal van initiatieven ter ondersteuning van de gezinnen. Denken we maar aan allerhande kortingen bij plaatselijke handelaars en nationale partners, vorming, sportactiviteiten voor klein en groot, kinderopvangdienst…

