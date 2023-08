Geslaagd 15de Vierkamptoernooi Oostendse Schaakkring

De Koninklijke Oostendse Schaakkring heeft zaterdag de 15de editie van zijn jaarlijks vierkamptoernooi georganiseerd. Acht ploegen van acht schakers namen het tegen elkaar op in schaken, minivoetbal, badminton en tafeltennis. Alle Vlaamse provincies waren vertegenwoordigd, met ploegen uit Zottegem, Gent, Lokeren, Lommel/Kortrijk, Brugge, Oostkamp, Opwijk en Oostende. Uiteindelijk trok de Brugse Schaakkring aan het langste eind (13), voor Lokeren (9,5) en Oostende (6,5). Zottegem, Opwijk en Oostkamp eindigden gelijk vierde. Lommel/Kortrijk en Gent werden zeven en acht.

KOSK Oostende is een bloeiende vereniging. Wie graag kennis wil maken met het schaakspel, is welkom in het clublokaal in De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76. In de zomer worden elke woensdag en vrijdag gratis lessen gegeven vanaf 19 uur. Meer informatie via de website www.kosk.be. (FRO)