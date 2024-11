Georges en Marie-Louise zijn een gouden paar

Op zaterdag 16 november werden Georges Vandemaele en Marie-Louise Dosquet feestelijk ontvangen in het Dorpshuis van Rekkem voor hun gouden bruiloft. Georges Ernest Vandemaele werd geboren in Menen op 7 maart 1950 en zijn vrouw, Marie-Louise Jeanne Dosquet op 5 november 1956, ook in Menen. Ze stapten in het huwelijksbootje in Menen op 18 november 1974. Ze wonen op de Plaats in Rekkem sinds 2018, voordien in de Moeskroenstraat. Georges als Marie-Louise baatten gedurende 42 jaar een kapsalon uit. Georges houdt van wandelen, Marie-Louise heeft als hobby’s lezen, reizen en wandelen. Ze hebben één dochter, Angelique en één kleindochter, Margaux.

Het koppel ontving van stad Menen als geschenk een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM/foto NVM)