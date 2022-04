Gemeente Pittem helpt lokale verenigingen om hun sociale media op punt te zetten

Op dinsdagavond 10 mei kunnen Pittemse en Egemse verenigingen een informatiesessie volgen over sociale media. De spoedcursus ‘scoor met je vereniging op sociale media’ is een initiatief van Voluntaris, het gemeentelijke netwerkforum voor bestuursleden uit de diverse lokale verenigingen.

De vrijetijdsdiensten van de gemeente organiseren onder die noemer twee informatieve sessies per jaar. “Op die manier kunnen onze verenigingen van en met elkaar leren en maken we het verenigingsleven in Pittem nog sterker”, zegt burgemeester Ivan Delaere, schepen van Informatie en Communicatie.

Tijdens een interactieve lezing demonstreert een communicatietrainer van ‘I Like Media’ aan de hand van tien concrete tips hoe verenigingen hun sociale media kunnen opkrikken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar gratis tools en inspirerende voorbeelden. “Sociale media en digitale communicatie is in onze huidige samenleving niet meer weg te slaan. Ook in onze eigen werking voelen we dat digitale communicatie aan belang wint. We bereiken zo op een snelle manier een steeds groter publiek. Onze verenigingen werden de laatste twee jaar geconfronteerd met geannuleerde activiteiten waarbij ze ook telkens snel moesten schakelen om hun leden te informeren. Deze sessie is een uitgelezen moment om bij te leren over sociale media en ervaringen uit te wisselen”, aldus nog de burgemeester.

Om zoveel mogelijk lokale verenigingen de kans te geven om de gratis sessie bij te wonen, vraagt het gemeentebestuur om met maximum twee personen van één vereniging aanwezig te zijn. Het aantal plaatsen is beperkt tot twintig personen.

Ondersteuningsplan

Voluntaris is een onderdeel van het ondersteuningsplan voor verenigingen die de gemeente eind 2020 opstelde. Daarin is zowel financiële, logistieke en promotionele steun voorzien. Met Voluntaris wil Pittem de lokale verenigingen steun bieden op lange termijn. Het netwerkforum ging van start in april 2021, de sessie over sociale media is de derde in een reeks. Eerder al brachten informatiesessies over GDPR en EHBO verschillende mensen uit het verenigingsleven van Pittem samen voor leerrijke netwerkavonden.

De infosessie ‘scoor met je vereniging op sociale media’ heeft plaats op dinsdag 10 mei om 19.30 uur in zaal Broeders Maristen, Broeders Maristenstraat 2. Gratis inschrijven via www.pittem.be/voluntaris.