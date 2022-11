Gemeente Koksijde steunt vriendenkring België-Oekraïne

Op 15 augustus vond in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk een concert plaats met het Oekraïense gastkoor Dvzina uit Lviv. Dit concert was gratis, maar iedereen mocht een vrijwillige donatie doen. Deze giften worden geïnvesteerd in humanitaire projecten (waaronder een instituut voor fysiek en mentaal gehandicapte jongens in Oekraïne). De vriendenkring België-Oekraïne vzw dekte de reiskosten en zorgde voor logies tijdens de concerttour. De volledige organisatie was in handen van de werkgroep Gastkoren van Koksijde, in samenwerking met de gemeente. Ook pastoor Peter Verbeke deed een warme oproep om het koor en de bevolking uit Oekraïne te steunen.

Verdubbeling

Alle initiatieven samen brachten veel geld in het laatje voor de Oekraïense oorlogsslachtoffers. De misviering leverde 2.924 euro op, het concert 4.459 euro. De gemeente Koksijde verdubbelde dit bedrag en schonk voorzitter Luc Moreels van de Vriendenkring een cheque van 7.382,35 euro. Het initiatief was ook een succes: 700 mensen woonden de ochtendmis bij, voor het concert zat de kerk afgeladen vol met 800 toeschouwers. (MVO)