Gemeente De Panne huldigt sportkampioenen tijdens Pannese Sportjuweel

Vrijdagavond werden alle sportkampioenen in De Panne gehuldigd tijdens het Pannese Sportjuweel. Na enkele coronajaren is de sportshow terug van weggeweest.

Zowel jong en oud sleepten dit jaar mooie kampioenstitels in de wacht. Er was dit jaar heel wat talent te bespeuren in Acrogym Zeestern Immaculata met heel wat West-Vlaamse kampioenen en zelfs een derde plaats op het Belgisch kampioenschap. Ook bij Westhoek Badmintonclub kon men rekenen op een provinciaal kampioen en Belgisch kampioen. In KBBC De Panne mocht men enkele reekskampioenen vieren. Uit alle genomineerden werden uiteindelijk de winnaars verkozen.

Alle winnaars op een rijtje

De winnaars van het Pannese Sportjuweel eventjes op een rijtje: Pannese Sportjuweel individueel: Aaron Vandenberghe (Belgisch kampioen studenten klasse 4-5-6 heren enkel – Westhoek Badminton), Pannese Sportjuweel ploegsport: KBBC De Panne U16 meisjes (Kampioen U16 niveau 2 reeks A – Winnaar beker van West-Vlaanderen), Beloftevolle jongere: Sytse Lammens (Vlaams kampioen dubbele mini-trampoline -12 jaar), Sportiefste senior: Marc Depauw (Zeilwagenrijden: Marc startte pas op latere leeftijd met het zeilwagenrijden maar kon desondanks al 25 overwinningen op 28 wedstrijden op zijn naam schrijven).

Pannese Sportjuweel individueel: Aaron Vandenberghe en Beloftevolle jongere: Sytse Lammens © Carels

Sportverdienste uitzonderlijke loopbaan clubbestuurder: Benny Dezeure (Zeilwagenrijden: Benny is zelf een bedreven zeilwagenrijder, maar heeft er een fantastisch loopbaan van meer dan 30 jaar in de sport opzitten en dit als clubbestuurder maar ook als medewerker in de federatie).

Sportiefste senior: Marc Depauw © Carels