Geert Taveirne is de nieuwe voorzitter van Tuinhier Ichtegem: “Ik heb al een passie voor de natuur sinds ik drie jaar oud was”

Geert Taveirne (56) is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van Tuinhier Ichtegem. De kersverse voorzitter ziet het zitten, want vanaf zijn derde levensjaar heeft hij al een passie voor de natuur.

Geert ademt gewoon natuur en weet nu al dat hij binnen de vereniging andere accenten zal leggen dan zijn voorganger. “Een tuinliefhebber moet zich in de natuur inleven. Als ik zie hoe de natuur vernietigd wordt, dan word ik zot”, bekent Geert Taveirne openhartig. Op de bijeenkomst van afgelopen donderdag 16 februari konden de leden kennismaken met de nieuwe lokale voorzitter Geert Taveirne. De opkomst was met een 70 à 80 mensen een succes.

Kinderdroom

“Ik heb de passie voor de natuur meegekregen toen ik als driejarige kleuter op de kleine boerderij van mijn ouders rondliep. Ik huppelde tussen de koeien en varkens door, keek vol bewondering naar de talrijke zwaluwnestjes en bestudeerde de poel, waar in de winter veel waterhoentjes kwamen drinken. De natuur hield me bezig en als driejarige naar school gaan, wilde ik helemaal niet. Ik tuurde liever vol bewondering naar de vogels die door de lucht zweefden. Ik herinner me nog goed dat ik als kleuter aan mijn vader vroeg: welke vogel toert hier alle dagen rond. En hij zei: dat is een stekvogel. Pas later begreep ik dat het om een torenvalk ging die rond onze boerderij vertoefde”, steekt Geert van wal. “Waar ik nu woon, kan ik naar hartenlust mijn eigen ding doen. Ik heb een kunstmatige poel aangelegd waar ik ‘s avonds als het donker is, urenlang kan genieten van de honderden salamanders die erin vertoeven, van de vele bijenhotels die ik in de bomen heb opgehangen en van de talrijke planten en struiken, die ik heb aangeplant, zodat bijen en vogels het hier naar hun zin hebben. Hier broeden zeker al zes jaar torenvalken en ieder jaar komen ze terug. Kortom, hier voel ik mij echt thuis.”

Mijn doel als voorzitter is om de leden van Tuinhier te verbinden met de natuur

180 leden

“Mijn doel als voorzitter is om de leden van Tuinhier dat zijn er intussen zo’n 180 te verbinden met de natuur”, vervolgt Geert enthousiast. “Ik ben 10 jaar geleden lid geworden van Tuinhier Ichtegem om kennis op te doen. Als voorzitter wil ik uiteraard mijn eigen accenten leggen. Zo wil ik onder andere aardappelplantgoed testen op kwaliteit, opbrengst en prijs en de samenaankoop verder uitbouwen. Ik wil ook het gebruik van bio en ecologische producten bevorderen en de bijen helpen. Zo ben ik met een actie gestart, waarbij ieder lid een gratis bijenhotel krijgt dat ik op ambachtelijke en ecologische wijze heb vervaardigd. Ik hoop dat ze die kastjes ophangen en zo de bijen helpen”, besluit voorzitter Geert Taveirne.

Bestuur

Het bestuur van Tuinhier Ichtegem ziet er tegenwoordig als volgt uit: voorzitter Geert Taveirne (051 58 23 33), secretaris Veronica Vanden Abbeele (051 58 31 13) en penningmeester Isabelle D’Hoop (051 58 23 33 of 0494 13 67 98. Je kan ook steeds een mailtje sturen naar info@tuinhier-ichtegem.be. Wie graag meer info wil over de werking van de vereniging, kan terecht op de website van Tuinhier: www.tuinhier-ichtegem.be. (EV)