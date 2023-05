Geert Neuville is schutterskoning bij Sint-Sebastiaan Watou

Bij schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Watou werd gestreden voor de titel van nieuwe koning.

23 schutters tekenden daarvoor present in OC De Bollaard. Traditiegetrouw werden er drie ronden geschoten door iedere schutter en in de vierde ronde was Geert Neuville uit Watou de enige die de koningsvogel kon neerhalen. Op de foto zien we de nieuwe koning, geflankeerd door de bestuursleden en aanwezige schutters.