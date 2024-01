Geen Stalaafkesvierdaagse en ook geen carnavalsstoet in Staden: “Het is financieel niet haalbaar”

De Gemeentelijke Carnavalsraad Staden organiseert dit jaar geen Stalaafkesvierdaagse. Ook een stoet wordt dit jaar niet georganiseerd. Volgens Carnavalsraadvoorzitter Peter Bervoets is het inrichten van een stoet niet mogelijk zonder financiële steun van de gemeente. Nochtans floreert de Carnavalsraad volgens voorzitter Bervoets. Zo werd het bestuur recent versterkt.

“Simonne Petyt, Prinses Carnaval van België 2020, komt onze rangen versterken”, weet Peter Bervoets (54). “Simonne neemt het ondervoorzitterschap waar en is een welkome steun nu ik op de sukkel ben met mijn rug. Ook ons ledenaantal blijft groeien. Voor onze prinsenverkiezing hebben zich dan weer drie kandidaten uit dezelfde familie aangeboden. Andy Degryse is kandidaat-prins van Staden, terwijl zijn zoon Liam en zijn dochter Luna respectievelijk kandidaat-jeugdprins en kandidaat-jeugdprinses van Staden zijn. Onze prinsenverkiezing vindt plaats op zaterdag 20 januari om 19 uur in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. Kaarten kosten 3,99 euro in voorverkoop en 4,99 euro aan de deur. Ze zijn te verkrijgen bij de kandidaat-prinsen en -prinsessen. In die prijs zit telkens een gratis consumptie inbegrepen.”

Gemeentebestuur

Een stoet en zelfs een carnavalsvierdaagse wordt er dit jaar niet georganiseerd. “De organisatie van een stoet is voor ons financieel niet haalbaar”, stelt Peter Bervoets. “We hebben wel een spaarpotje, maar dat volstaat jammer genoeg niet voor het inrichten van een stoet. Alle deelnemende groepen moeten immers betaald worden. We hebben het gemeentebestuur al diverse malen aangesproken met de vraag of zij hun duit in het zakje willen doen voor de organisatie van de stoet, maar tot nu toe is die vraag vruchteloos gebleven. Nochtans leeft het idee om deel te nemen aan de stoet bij heel wat jeugdverenigingen. We hebben al positieve geluiden daaromtrent opgevangen bij onder andere KLJ Staden, bij Chiro ‘t Scamanderke en bij jeugdhuis Dolce Vita.”

“Eens de stoet kan doorgaan met plaatselijke verenigingen, zou het volledige carnavalsgebeuren in Staden een enorme boost krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we voor onze verkiezingen dan ook kandidaat-prinsen en -prinsessen zouden krijgen van binnen het Groot-Stadense verenigingsleven. Het kunnen laten doorgaan van de stoet is heel belangrijk voor ons. We wilden die al in 2020 voor het eerst inrichten, maar corona gooide dat jaar en in 2021 roet in het eten, terwijl dit en vorig jaar de financiële middelen ontbraken. Vorig jaar organiseerden we een lightversie van onze Stalaafkesvierdaagse, dit jaar houden we het enkel op het overwinningsbal van de verkozen prins. Dat vindt het weekend na Pasen, op vrijdag 12 april om 19.11 uur plaats in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat in Staden. Tijdens het bal is er een optreden voorzien van De Alpenzusjes, een Nederlands zangduo dat opgericht werd in 1980 en Nederlandstalige Tiroler schlagermuziek brengt. De zusjes zijn echte ambiancemakers die de zaal ongetwijfeld in vuur en vlam zullen zetten. De toegang tot het bal is overigens volledig gratis.”

Eetfestijn

De Gemeentelijke Carnavalsraad Staden zet volgend jaar overigens nog een pak andere activiteiten op poten. “Zo zijn we op zaterdag 25 mei met een stand op post op het Dorpsfeest in Oostnieuwkerke”, weet Peter Bervoets. “In augustus is er onze daguitstap. Die ging dit jaar richting Bellewaerde. Verder is er ook ons eetfestijn. Dat zal eind september, begin oktober plaatsvinden. Er ligt momenteel nog geen datum vast. Van 25 oktober tot 1 november is er onze jaarlijkse reis naar het Spaanse LLoret de Mar. Die staat voor iedereen open, ook voor niet-leden van de Gemeentelijke Carnavalsraad. Verder nemen we deel aan acht carnavalsstoeten. We zijn daarbij onder andere in Gullegem, Menen en Oostende te zien. Ook zijn we heel dringend op zoek naar een loods waar we onze carnavalswagen in onder kunnen brengen. We zijn volledig verzekerd waardoor de eigenaar van de loods voor niks moet opdraaien, indien er zich een schadegeval zou voordoen.”