Gebouwen en locaties lichten oranje op: Zonta en Soroptimist starten actiedagen

Skyline, het AZ Delta kasteel Blauwhuis: de drie gebouwen hebben dezer dagen iets gemeenschappelijks. Bij valavond beginnen ze oranje te kleuren. Het gaat om een actie van Zonta en Soroptimist die hiermee aandacht willen vragen voor geweld tegen vrouwen.

“Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak”, weet Inge Bekaert, president van Zonta Club Roeselare. “Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld.” Om de aandacht te vestigen op deze problematiek voeren Zonta International en Soroptimist samen de campagne ‘Orange your city/Orange the world’. En dit nemen de deelnemers ook letterlijk. Door het AZ Delta, Skyline en het Blauwhuis oranje te laten oplichten. “De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 ‘Dagen van Actie’. Tijdens deze dagen worden in meer dan 100 landen gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden diverse activiteiten georganiseerd. Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne. Oranje staat voor een zonsopgang, de dageraad in een toekomst zonder geweld, en vooral voor het geloof en vertrouwen dat een wereld zonder geweld mogelijk moet zijn.”

Zonta Roeselare en Soroptimist Roeselare slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar om deze campagne ook in onze regio tot een succes te maken. Niet alleen is er de oranje verlichting, er werden ook enkele alternatieve acties bedacht. “Tijdens deze periode omwikkelen we de stammen van een aantal opvallende bomen met een oranje lint waarop onze boodschap ‘Stop intrafamiliaal geweld’ duidelijk te zien is”, gaat Inge Bekaert verder. “Met goedkeuring gekregen van de stad Izegem hebben we linten aangebracht aan de Vrijheidsboom en aan de bomen op de Korenmarkt. Daarnaast hebben we ook affiches en bladwijzers voorzien in de onmiddellijke omgeving bij handelaars en vrije beroepen. Tenslotte zal de campagne ook zichtbaar zijn op de sociale media door middel van een digitale banner”, besluit Inge Beakert. (MI)