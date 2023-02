Gastronomische vereniging GastroRSL pakt uit met Lentekriebels: Nieuwe leden en nieuwe prijs

Ook dit jaar pakt de gastronomische vereniging GastroRSL uit met Lentekriebels. Acht vrijdagen kan men genieten van de Lentekriebels 2023. Er zijn ook twee nieuwe leden bijgekomen en de prijs is aangepast.

“Er zijn inderdaad twee nieuwe zaken bijgekomen”, vertelt Fabrice Loones, voorzitter van GastroRSL. “Gastro Henri is de nieuwe parel aan de GastroRSL-kroon. In de Henri Horriestraat timmeren Jonas Aernout en Céline Vansteenbrugge aan de gastronomische weg. Dit enthousiaste koppel betekent zeker een meerwaarde voor de vereniging. Hun inzet en gedrevenheid resulteert in een unieke ervaring. Het share-menu van Gastro Henri laat je genieten van een unieke smaakervaring. Specialiteit van het huis is gerijpt vlees van verschillende rundertypes, gegrild in een Josper-houtskooloven. Vanaf het voorjaar kun je ook gebruik maken van de twee aparte ruimtes die onlangs werden bijgebouwd.”

“De tweede nieuwkomer is eigenlijk een oude bekende. Wim en Yves Degryse stappen in een nieuwe uitdaging, wel eentje die ‘back to the roots’ inhoudt. Ze ruilen na een succesvolle periode Tafel Madeleine in voor Bistro Park Rodenbach. Daarmee treden ze in de voetstappen van oma Madeleine en vader Marc en nonkel Luc. Park Rodenbach is nog altijd een naam die bij velen mooie herinneringen oproept en de twee broers willen de feestzaal een nieuw leven schenken. Ze openden de deuren begin februari.”

Het was inbinden qua kwaliteit of de prijs optrekken

Prijsstijging

“GastroRSL stond voor een moeilijke keuze: inbinden qua kwaliteit of de prijs optrekken”, gaat Fabrice Loones verder. “Na heel wat discussies binnen de vereniging kozen we uiteindelijk noodgedwongen voor een prijs van 75 euro. We polsten een aantal trouwe klanten en fans van GastroRSL over de nieuwe prijs. Bijna unaniem vonden zij dat de gemaakte keuze de goede was. Met die nieuwe prijszetting garanderen we de versheid van onze producten, de creativiteit van de gerechten en de service die je van GastroRSL kunt verwachten. We hopen dat zowel de Lentekriebels als de Herfstfestijnen opnieuw hoge toppen scheren in 2023.”

Op acht verschillende vrijdagavonden van 24 maart tot en met 26 mei krijg men de kans om de culinaire festijnen te ontdekken. De kwaliteit van de producten zorgt voor een schitterend palet van smaken, geuren en kleuren. Eén van de basis-ingrediënten wordt Rodenbach of Cornet.

Kalender

Op 24 maart bijt Gastro Henri de spits af en op 31 maart is het de beurt aan Park Rodenbach. De Ooievaar presenteert op 14 april het GastroRSL-menu en Ter Bos doet dat een weekje later op 21 maart. Op 28 april kan men terecht in Orchidee en op 12 mei bij Suurplas. Bistro Sint-Blasius ontvangt GastroRSL op 19 mei en Eethuis De Steeg mag op 26 mei de Lentekriebels 23 afsluiten.