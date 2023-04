Garnaalkruiers De Spanjaardbank zijn officieel koninklijke vereniging

Garnaalkruiersvereniging De Spanjaardbank uit Koksijde mag zichzelf officieel een koninklijke vereniging noemen. Slechts enkele weken nadat De Spanjaardbank gehuldigd werd voor haar vijftigjarig bestaan, is het dus opnieuw feest.

Nog maar enkele weken geleden werd Garnaalkruiersvereniging De Spanjaardbank door het gemeentebestuur officieel gehuldigd omdat ze vijftig jaar bestaat. Aan voorzitter Johny Popieul en André Ghesquière overhandigde provincieraadslid Lies Laridon een medaille voor de inzet als ‘verdienstelijke vereniging’. En dan is er nu de officiële bekroning: De Spanjaardbank mag zich ‘koninklijk’ noemen.

Euforisch

Een eerste voorwaarde om de titel ‘koninklijke vereniging’ te krijgen is dat de vereniging vijftig jaar moet bestaan. Dat kon het huidige bestuur moeiteloos bewijzen met de officiële documenten. De vereniging werd op 30 maart 1973 boven de doopvont gehouden, en op 26 mei 1973 erkende toenmalig burgemeester Honoré Loones De Spanjaardbank officieel als kruiersvereniging. Het schrijven van het Koninklijk Paleis met de bevestiging van de titel leidde tot een euforische reactie bij het bestuur: “De teerlingen zijn geworpen, de knoop is doorgehakt, de kogel is door de kerk, de koning heeft getekend!”

Dit stond te lezen in het schrijven dat aan de voorzitter en de secretaris van de vereniging werd gestuurd door de Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning: “U heeft om de titel «KONINKLIJK» verzocht ten gunste van uw vereniging. Ik heb de eer u te laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft op uw verzoek in te gaan. Het officiële brevet dat de beslissing van de Koning bekrachtigt zal u later bezorgd worden, door de Gouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging gevestigd is, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van uw groepering.” (MVO)