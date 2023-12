Garnaalkruiers De Spanjaardbank krijgen koninklijke erkenning

Zestien West-Vlaamse verenigingen waren uitgenodigd in de ambtswoning van de gouverneur, waar ze een ereplaket met de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend kregen. Een daarvan was garnaalkruiersclub De Spanjaardbank, die al vijftig jaar promo voert voor ‘de kaviaar van de Noordzee’.

De Spanjaardbank zag in ‘73 het levenslicht toen enkele Oostduinkerkenaars het idee kregen om samen in clubverband te gaan kruien. Op 30 maart van datzelfde jaar werd de vereniging boven de doopvont gehouden in het toenmalige clublokaal, café ’t Jagershof in Oostduinkerke-Dorp. Voorzitter Etienne Hollevoet, penningmeester Maurits Vandenbussche, secretaris Georges Vandamme en commissaris Depotter zouden er, samen met de eerste leden voor zorgen dat het aloude folkloristische visserijgebruik van het garnaalkruien opnieuw in de belangstelling zou komen te staan. “Vissersfolklore met een culinair tintje”, vat Johny Popieul (65), vandaag al bijna dertig jaar voorzitter, de activiteiten samen. “In de beginjaren werden er eigenlijk vooral wedstrijden georganiseerd, maar in de loop der jaren won het attractieve en educatieve element steeds meer aan belang. Ons doel is wel altijd hetzelfde gebleven: het promoten en vooral het laten proeven van de vers gevangen garnalen. Als je ze zelf gevangen hebt, smaken ze nog eens zo goed. De garnaal wordt niet voor niets de kaviaar van de Noordzee genoemd, hé – al heeft dat ook te maken met het feit dat het vrouwtje van de grijze garnaal haar eitjes tussen de poten draagt”, knipoogt hij.

flauw garnaaljaar

“Het is een eretitel die we met veel trots zullen dragen, en een pluim op de hoed van al onze vrijwilligers. Onze club is – samen met de paardenvissers – ook een fantastisch uithangbord voor de gemeente, onze demonstraties en proeverijtjes op de zeedijk lokken altijd weer een groot aantal nieuwsgierigen. Het garnaalkruien, van begin april tot eind november, is op zich ook goed voor de conditie. En het is ook altijd weer spannend: wat zal er vandaag weer uit die netten komen? Dit jaar was spijtig genoeg het flauwste garnaaljaar ooit. Met de opwarming van het klimaat, zoeken de beestjes meer noorderlijke wateren op.”

De Spanjaardbank was de eerste, en blijft dus de oudste garnaalkruiersvereniging van de streek. “Onze naam verwijst naar de zevende zandrug, de verst uit de kust gelegen zandbank die uitzonderlijk bereikbaar was bij laag water, en daar kon men begin jaren 1600 – tijdens de beruchte Slag bij Nieuwpoort – de Spaanse galjoenen zien voorbijvaren.”

hobby voor iedereen

Clublokaal van De Spanjaardbank is Estaminet De Peerdevisscher. “Onze vereniging telt op vandaag een honderdtal leden. Daarvan is natuurlijk niet iedereen nog actief als kruier, maar we houden stand. Het garnaalkruien is iets wat veelal zo’n beetje in de familie zit en van generatie op generatie wordt doorgegeven”, aldus Johny. “Garnaalkruien is overigens een hobby die iedereen kan beoefenen. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is een goed sleepnet en een waadpak, en een klein beetje conditie. Eén tip: doe het twee uur voor laagwater”, klinkt het. (WK)