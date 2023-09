Gardeboefeesten zetten de fiets opnieuw iets centraler in Oekene

De vlagjes hangen al in het straatbeeld van Oekene, dat betekent dat de Gardeboefeesten er aankomen. Het dorpsfeest vindt al voor de 49ste keer plaats. Dit jaar zijn er veel klassiekers, maar ook enkele nieuwigheden. En ook de oude fietsen maken een comeback. “We vinden het belangrijk dat er op deze manier iets te doen is in Oekene”, aldus voorzitter Frederik Declercq.

De Gardeboefeesten vinden van donderdag 14 tot en met zondag 17 september plaats op en rond het dorpsplein van Oekene. “Sinds een aantal jaren is er een klassieke opener met dank aan Oekener Festspiele, zij zorgen ieder jaar voor een mooi klassiek concert in de Sint-Martinuskerk. Joris Olivier kwam enkele jaren geleden met het initiatief en we nemen het graag op in onze programmatie, het is een mooie aanvulling”, horen we van Frederik Declercq, voorzitter van het Gardeboecomité.

Ministoet

Op vrijdag 15 september kun je voor het eerst in de tent terecht met om 14 uur een seniorennamiddag. Om 18 uur is er de traditionele opening. “Daar willen we dit jaar meer doen dan gewoonlijk. Zo hebben we enkele oude fietsen van onder het stof gehaald en opgekalefaterd. Zij krijgen een plaatsje binnen de kleine stoet die we willen houden als opening. Ook kinderen zijn welkom met hun ‘verklede’ fietsjes. Het past allemaal in de geschiedenis van de Gardeboe en is ook al een voorsmaakje richting de 50ste editie volgend jaar. Hoe we die zullen vieren, dat weten we nog niet, maar sowieso zal er plaats zijn voor een vleugje nostalgie, zoals de fietsen. Al zal een stoet zoals vroeger sowieso nooit meer mogelijk zijn.”

Laatste I Love The Music

In de tent is er om 20 uur de Fluwo Fjiste van de KSA. “Die was op drie dagen uitverkocht en blijft dus een groot succes. Op hetzelfde moment is er een streekbierenavond en optreden in De Platte Tube, het lokaal van het Gardeboecomité. “Op zaterdag hebben we in de namiddag een nieuwe editie van de Veloman Sam Stratenloop. Opnieuw een organisatie van derden die mooi aansluit bij ons feestweekend. ’s Avonds is er dan de tiende editie van I Love The Music en meteen ook de laatste. Het evenement is ieder jaar een succes, maar volgend jaar willen we weer eens iets anders doen.”

“Zelfs tijdens corona hebben we geen editie overgeslagen, dat is iets waar ik trots op ben”

Op zondagvoormiddag is er weer koers. “Dat was ook een klassieker, maar de laatste jaren niet meer te doen. Nu focussen we op zeven koersen voor de jeugd. Van de U12 tot de U15. Opnieuw een manier om de fiets wat meer in het geheel te betrekken”, aldus Frederik. Daarna is er in de tent opnieuw aperitief en beenhespfestijn. Ook op zondag hebben we een kindernamiddag met clown gevolgd door Oekene Feest om 17 uur. Daarbij mogen we ditmaal Partytrooperz en de enige echte Sergio verwelkomen. Afsluiten doen we naar goede gewoonte met een fuif in De Platte Tube”, klinkt het.

Verjonging

De Gardeboefeesten horen bij de langst lopende evenementen in de regio. “Zelfs tijdens de coronajaren hebben we geen editie moeten overslaan, ook al was het in aangepaste vorm, iets waar ik best trots op ben. We vinden het vooral belangrijk dat we iets kunnen organiseren in Oekene, want anders is er niet zoveel te doen. En dat we dat nog altijd op het dorpsplein kunnen doen, we hopen daar nog lang terecht te kunnen.”

“Er is de laatste jaren ook wat verjonging in het comité gekomen, zij zorgen voor een frisse wind en nieuwe ideeën. Daarnaast mogen we de rol van ons lokaal De Platte Tube niet onderschatten. We moeten het café draaiende houden, maar ondertussen blijven we in contact en zien we elkaar en dat bevordert de verbondenheid.”