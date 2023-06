Garageverkoop in Oostendse Nieuwe Koerswijk met meer dan 250 deelnemers in 30 straten

Op zondag 11 juni wordt mooi weer verwacht en de vzw Vrije Tijd, Ontspanning en Kultuur (VOK) van de Nieuwe Koerswijk, verwacht massale belangstelling voor de jaarlijkse garageverkoop. Meer dan 200 wijkbewoners, verspreid over de hele wijk, hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan het event.

Sinds enkele jaren wordt op de tweede zondag van juni, ook Vaderdag, een gratis garageverkoop georganiseerd in een groot deel van Mariakerke.

Marc Casier

Marc Casier, bekend van zijn vier ‘Zo was Mariakerke’-boeken, lag aan de basis van het event. Marc kan er volgend jaar, in 2024, niet bijzijn en daarom heeft hij, voor dit jaar, de handen in elkaar geslagen met de vzw VOK, onder leiding van voorzitter Johan Sanders, die de garageverkoop vanaf volgend jaar zal opnemen in zijn jaarprogramma.

Wim Dezutter, voormalig voorzitter van de wijkraad en huidig lid van de vzw VOK, tekent samen met Marc Casier, verantwoordelijk voor Garageverkoop Nieuwe Koerswijk 2023.

Enorme belangstelling

“Dankzij de medewerking van Vastgoed Naessens, die zorgt voor de nodige publiciteit, kunnen de wijkbewoners gratis inschrijven en deelnemen aan de garageverkoop, zeker een van de grootste in de provincie”, legt Wim uit.

“Vorig jaar waren er meer dan 250 deelnemers. De belangstelling voor de editie 2023 is enorm. We hopen ons record, mede dankzij de uitstekende weerberichten, dit jaar nog te verbeteren. In heel de wijk, in dertig straten, vind je deelnemers aan de garageverkoop: van de Steense Dijk tot aan de Spalaan, van de Derbylaan tot aan de Prins Roselaan, in de nieuwe woonzones en in alle zijstraten.”