Garage steunt Groot Hersberge Torhout

Groot Hersberge, de jeugdzorgvoorziening uit de Groenestraat, wil het buurtvoetbalveldje op zijn domein grondig renoveren. Dankzij het collectief JEZ! en de gulheid van de Brugse garage Spegelaere is de eerste 15.000 euro voor het project binnen.

JEZ! staat voor Jong En Zot en is de opvolger van de vroegere Rode Neuzen Dag. JEZ! probeert niet alleen goede doelen te steunen die specifiek op de jeugd gericht zijn, maar is op de eerste plaats een breed jongerencollectief dat de spotlights volop wil richten op iedereen die jong is. JEZ! wil jongeren een stem geven, ook als het over moeilijke thema’s gaat.

’t Groot Hersberge, een afdeling van vzw De Patio, werd door JEZ! geselecteerd als een van de 200 organisaties die voor een bepaald project steun kunnen krijgen.

Heel concreet is het de bedoeling om het buurtvoetbalveldje volledig te vernieuwen, dat veel gebruikt wordt, maar er in een erbarmelijke staat bijligt. “Het asfalt moet eruit en vervangen worden door duurzame sporttegels”, zegt afdelingshoofd Lieven Deroo van ‘t Groot Hersberge. “De kosten daarvoor vallen echter niet te onderschatten. Ze worden op een dikke 20.000 euro geraamd.”

Ook spaghettifestijn

In het kader van JEZ! koos de garage Land Rover Spegelaere uit Brugge ervoor om het project van ‘t Groot Hersberge met 7.500 euro te steunen. De garage is gespecialiseerd in de merken Range Rover, Defender en Discovery.

JEZ! engageert zich om elke gift te verdubbelen met geld uit de eigen beurs. Dus krijgt de Torhoutse jeugdzorgvoorziening meteen 15.000 euro. “Daar zijn we uiteraard bijzonder blij mee”, zegt afdelingscoördinator Jolien Cornillie.

“De nodige 20.000 euro komt zo heel snel in zicht. De zaakvoerders Filip en Frederik Spegelaere van de gelijknamige Brugse garage sponsoren met hun onderneming elk jaar een goed doel en ze vonden onze werking en ons te steunen project waardevol. Dus hebben ze spontaan contact met ons opgenomen. We zijn hen natuurlijk ongelofelijk dankbaar.”

Op vrijdagavond 16 februari pakt ‘t Groot Hersberge ook zelf met een actie uit: een spaghettifestijn. De opbrengst zal via JEZ! passeren, zodat ze verdubbeld wordt.

“Op het te renoveren buurtvoetbalpleintje kunnen onze jongeren veilig sporten samen met jongeren uit de omgeving”, aldus Jolien. “Met ‘t Groot Hersberge bieden we een warm en open huis aan voor jongens en meisjes van 12 tot en met 25 jaar, vooral jongeren die uit een verontrustende opvoedingssituatie komen.”