G-werking Flac Hoppeland start nieuw seizoen

De G-werking van Flac Hoppeland is herstart in Poperinge. “De G-werking binnen Flac Hoppeland is tot stand gekomen onder impuls van Marc Spenninck, de voorzitter van toen. Ik werd aangesproken door het bestuur om een G-werking op te richten. Trainer zijn en een dochter met een fysieke beperking hebben, waren troeven om de stap te wagen. We planden enkele vergaderingen en kregen concrete hulp van Parantee, nu G-sport Vlaanderen. We kozen voor ‘atletiek’, maar op recreatieve basis. De accommodatie was ook al voorhanden”, vertelt Poperingenaar Yves Verstraete (62).

Hij zorgt ervoor dat alles vlot loopt met de mogelijkheden die er zijn. “Als je het vraagt aan onze atleten ben ik de grote baas. Ik geef zelf geen training, dat doen Dieke en Bert. Ik volgde wel een aantal bijscholingen, waar ik cursusmateriaal kreeg met veel tips en tricks voor de trainingen. Ik ben de contactpersoon van de G-werking en G-sport Vlaanderen en hou de activiteiten bij voor gemeentelijke en provinciale subsidies”, vertelt Yves.

“In mei 2013 zijn de eerste gesprekken begonnen voor de G-werking. Er werden trainers gezocht, folders gemaakt, een kalender opgesteld… De eerste training werd gepland op 10 september. De G-werking van AC Hoppeland bestaat dit jaar tien jaar en dat zal op gepaste wijze gevierd worden. De opstart van onze G-werking heeft altijd als doel gehad mensen met een beperking ook kansen te geven om te gaan sporten. Dit vergde natuurlijk een andere aanpak dan bij de valide atleten”, vertelt Yves.

Uitbreiden

Jongeren vanaf acht jaar met een lichamelijke of mentale beperking zijn welkom bij de G-werking. “Daar het potentieel niet zo groot is als bij de valide atleten proberen we zowel jongeren met een mentale beperking als met een lichamelijke beperking te begeleiden. Nu is er een zestal atleten aangesloten. Grotendeels jongens en meisjes met een mentale beperking. Momenteel is er weer meer vraag na de coronaperiode en kunnen we de groep wat uitbreiden. Wie interesse heeft, mag altijd een aantal proeftrainingen bijwonen.” (LBR)

Info: v.yves1@telenet.be.