G-oalympics viert tiende verjaardag: “Heel wat dankbaarheid”

G-oalympics, het G-voetbalinitiatief in Ledegem, bestaat tien jaar. Die verjaardag wordt vandaag, op zaterdag 14 oktober, uitgebreid gevierd. “Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière nooit zo’n dankbaarheid gevoeld als nu bij deze enthousiaste voetballers”, aldus Patrick Deprez die tien jaar geleden samen met zijn zoon Berndt G-Oalympics opstartte.

Tien jaar geleden stonden Patrick Deprez en zijn zoon Berndt aan de wieg van G-Oalympics, de voetbalploeg in Ledegem voor mensen met een beperking. “Ikzelf ben jarenlang actief geweest binnen de voetbalwereld. Eerst als speler, later als trainer. Nadat ik stopte bij de jeugd van Ledegem kwam Berndt met de vraag of we geen G-voetbal konden opstarten. Berndt werk zelf in Dominiek Savio waar hij ook al voetbaltraining gaf aan mensen met een beperking”, aldus Patrick. Hij stemde onmiddellijk toe. In 2013 startte G-oalympics op. “We hadden toen vijf spelers, maar we voelden onmiddellijk het enthousiasme. We waren op dat ogenblik één van de eerste G-voetbalploegen in de regio.”

Bij G-oalympics Ledegem kunnen zowel voetballers met een mentale als een fysieke beperking terecht. “Iedereen is hier welkom. Je voelt echt dat de spelers er naar uitkijken om op zondagochtend een balletje te komen trappen. Inmiddels tellen we 55-leden. Daarbij mensen met totaal verschillende beperkingen. Maar iedereen amuseert zich rot. Ik ben al lang actief binnen de voetbalwereld, maar in al die jaren heb ik nog nooit zo’n dankbaarheid gevoeld.”

Verschillende groepen

De leden van G-oalympics worden in verschillende groepen ingedeeld. De allerjongsten groeperen zich bij de mini-kids. “Daar staat voetbal eigenlijk nog niet zo centraal. Onze vrijwilliger, een veertiental in totaal, laten hen vooral spelen.”

De kids en teens komen wel al in een voetbalcompetitie uit. “Maar we hebben ook een volwassen ploeg die deelneemt aan tornooien en aan de competitie.” De voorbije jaren speelde G-oalympics al tegen verschillende ploegen met een grote naam. Zo werd er gevoetbald tegen onder andere Club Brugge en Zulte-Waregem. “Maar het mooiste moment van het seizoen vind ik toch de organisatie van ons eigen tornooi in december. Dat is ieder jaar iets heel speciaals.”

Maar nu kijken de vele spelers van G-oalympics vooral uit naar komend weekend. “We bestaan inmiddels tien jaar en die verjaardag willen we niet onopgemerkt voorbije laten gaan”, aldus Patrick. Op zaterdag 14 oktober is de sporthal van Ledegem het epicentrum van het feestgedruis. “’s Middags vertrekken we van daar uit in stoet door de gemeente. Op die manier willen we ook tonen aan de mensen dat we bestaan en we ons hier helemaal thuis voelen.” Onderweg houdt de groep halt in de Cycloon waar er genoten wordt van een drankje. Eenmaal terug op pad trekt de groep terug richting de sporthal. “Daar voorzien we tal van activiteiten en spelletjes.”

Pastabar en optredens

Het hoogtepunt van de festiviteiten staat ’s avonds gepland. G-oalympics organiseert een pastabar. Inmiddels zijn er al bijna driehonderd eters ingeschreven. “We zorgen ook voor muzikale animatie. Het trommelkorps Styx, Djinn Sonic en The Puppeteers komen langs en zullen er het beste van zichzelf geven. Iedereen die er zaterdag wil bij zijn is meer dan welkom.”

Ondertussen merkt Patrick dat heel wat leden staan te popelen om de verjaardag uitgebreid te vieren. “De wedstrijden bij ons, maar het grote feest van zaterdag staat nu bovenaan bij onze enthousiaste voetballers.” Patrick zelf hoopt nog lang verder te kunnen doen met G-oalympics. “Als je ziet hoe blij onze leden en hun ouders zijn, dan wil je gewoon er nog vele jaren aan verder breien. Dankzij de hulp van verschillende sponsors konden we de voorbije jaren veel materiaal aankopen dat geschikt is voor mensen met een beperking.” Onder andere ook de organisatoren van de San Sylvestercross in Sint-Eloois-Winkel steunden G-oalympics in het verleden met een mooi bedrag.