G-gym van Turnkring Atlas in Tielt van start met vier deelnemers

De kop is eraf. Uitgerekend op Valentijn toonde Turnkring Atlas zijn groot hart voor sporters met een beperking door een eerste officiële les G-gym aan te bieden. Vier kinderen tussen 6 en 12 jaar beleefden de primeur en er kunnen nog enkele leeftijdsgenoten met een verstandelijke beperking en/of ASS (Autismespectrumstoornis) bij.

“Vorige week maandag hielden we een testles met drie kinderen, onder het toeziend oog van de ouders, en die bleek een schot in de roos”, zegt trainer Tibo Spiessens, die samen met Tiele Verbrugghe het initiatief nam voor de G-gymsessies bij Turnkring Atlas.

“Waar we dachten dat alles in het begin nog wat stroef zou verlopen, waren de kinderen meteen dolenthousiast en legden ze al een heel parcours af. Vooral de grote trampoline viel meteen in de smaak.”

Drempel overwinnen

Bij het trio Lou Staelens (6), Jade Vergote (7) en Lore Van Gaever (10) voegde zich ook Andrew Verdievel (9). “Vier kinderen, trouwens allemaal van Groot-Tielt, was voor ons zeker voldoende om van start te gaan”, zegt Tibo, die meegeeft dat een zestal het uitgangspunt was.

“We hadden er bij het begin van de inschrijvingen geen idee van hoeveel interesse er zou zijn. Ik denk dat bepaalde ouders nog een drempel moeten overwinnen. Van ouders die wel al de stap zetten, kregen we al heel wat positieve feedback”, klinkt het.

Speelse oefeningen

Er kunnen dus zeker nog een aantal deelnemers bij die zich op maandagavond van 17.30 tot 18.30 uur uitleven in de turnhal van De Ponte.

“We geven speelse oefeningen waarbij de kinderen binnenkort al tot een aantal turnbewegingen in staat zullen zijn. Maar de nadruk ligt uiteraard op plezier maken.” Tibo en Tiele krijgen in deze beginperiode hulp van collega-trainster Marthe Quintyn. Op termijn zullen ook andere trainers hun steentje bijdragen.

