Fusieclub We Gym Together krijgt turnhal van 1.300 vierkante meter in Geluwe

Het kwam tot een fusie van turnclubs Krachtig en Lenig Wervik en Turnkring Geluwe. De leden kozen voor We Gym Together. Met maar liefst 700 leden gaat het om de grootste club in Wervik. De fusieclub krijgt in Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe een gemeenschappelijke turnhal van 1.300 vierkanter meter. Er is ondertussen een nieuw logo.

“We kregen een 20-tal schetsen van leden, trainers en vrijwilligers”, zegt voorzitter Hannes Decorte. “We kozen een top vijf en bezorgden die aan een grafisch bureau, als basis om verder op te werken. Met twee personen die op elkaar steunen, staat het logo symbool voor de fusie.”

Kleuterturnen

Ook de structuur is aangepast. Er is een raad van bestuur met vier mensen: Carmen Masschelein, Charlotte Vanhoucke, Bert Vermont en Hannes Decorte. Daarnaast zijn er een 10-tal vaste medewerkers en 30-tal losse medewerkers. “We werken voortaan met een aantal werkgroepen”, vertelt Hannes. “Die zijn divers, van financiën tot communicatie. Studies hebben aangetoond dat het niet werkt met te veel bestuursleden. Met verschillende werkgroepen overbelasten we trouwens de vrijwilligers niet.”

“Het ledenaantal bestaat voor 80 procent uit meisjes en 20 procent jongens. Bij de kleuters is dat gelijk verdeeld. Bijna een derde van onze leden komt uit Menen. We hebben ook leden uit Dadizele, Beselare en Moorslede. Alle leeftijden en doelgroepen zijn hier welkom. Onze kernwoorden zijn aangenaam, kwaliteitsvol en democratisch. We beschikken over een mix van een 100-tal ervaren, opgeleide en beginnende trainers.”

Wanneer de nieuwe turnhal er is, dan blijft het kleuterturnen in Wervik in sportcentrum De Pionier. Dat maakt het voor het vervoer gemakkelijker voor de ouders en grootouders. Ook schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) was aanwezig op de voorstelling van het nieuwe logo. “Voor de stad is de fusie een groot voordeel want we zullen maar één keer moeten investeren in de aankoop van nieuw turnmateriaal”, zegt hij.

Open trainingen

Alles op één plek biedt ook niets anders dan voordelen. “Op die manier beperken we de slijtage van het turnmateriaal”, zegt Hannes . In een zoektocht naar nieuwe leden voor het demoteam (competitie) zijn er in juni open trainingen acrobatiek, tumbling en dans voor iedereen geboren vanaf 2014. Afspraak in sportcentrum De Pionier op woensdagen 8 en 15 juni van 19 tot 20.30 uur en in Ter Linde op maandagen 13 en 20 juni van 18 tot 20 uur.