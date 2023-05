Fun Divers Ieper viert tiende verjaardag: “Jeugd vormt belangrijke schakel in onze vereniging”

Op zaterdag 3 juni viert de recreatieve duikclub vzw Fun Divers Ieper de tiende verjaardag van de vereniging in de nieuwe locatie in de Wervikstraat in Zillebeke. De duiksessies zelf vinden plaats in het Ieperse zwembad.

Het idee rond Fun Divers Ieper ontstond eigenlijk al in 2008 toen Kurt Van Haecke en Jan Goossens, beiden lid van Fun Divers Tielt, besloten om in Ieper een afdeling van de club op te richten. In Ieper werd het licht op groen gezet voor het starten van een duikclub in het Ieperse zwembad. Begin 2013 ging de recreatieve duikclub van start als vzw Fun Divers Ieper.

“De recreatieve duikopleidingen worden gegeven volgens het PADI-systeem, wat staat voor Professional Association of Diving Instructors”, vertelt voorzitter-instructeur Jan Goossens. “PADI is een gemeenschap van gepassioneerde onderwaterliefhebbers die gemotiveerd zijn om te beschermen wat waard is om te redden. De duikopleidingen vinden plaats in het Ieperse zwembad op dinsdagavond van 19 tot 20 uur en worden gevolgd door de wekelijkse recreatieve trainingen die doorgaan van 20 tot 21 uur.”

“Zonder regelmatige verjonging kan een vereniging niet overleven” – Jan Goossens

De duikclub kampt sinds enkele maanden echter met een probleem. “Na een defect werd de bodem van het doelgroepenbad vastgezet op 1,20 meter. Deze diepte is niet voldoende om de volledige duikopleidingen te kunnen geven. In afwachting van een oplossing kijken we om eventueel tijdelijk uit te wijken naar naburige zwembaden. Je kan bij ons terecht voor opleidingen van het basisbrevet van Open Water Diver tot Divemaster, de eerste stap als professioneel duiker. Die opleidingen worden gegeven door Jelle Schotte en ikzelf.”

Jeugdwerking

“Bij de start van onze vereniging beseften we binnen het bestuur vrijwel meteen dat bij de jeugd de toekomst van onze vereniging ligt”, vervolgt Jan Goossens. “Wij zijn van mening dat zonder regelmatige verjonging een vereniging niet kan overleven. We hebben dan ook van meet af aan van de jeugdwerking een belangrijk steunpunt van onze structuur gemaakt. We zijn in ons opzet geslaagd, want de voorbije jaren hebben we al heel wat jongeren tussen 10 en 18 jaar opgeleid. Het zijn inmiddels fervente duikers geworden en een aantal onder hen werkten al cursussen voor gevorderden succesvol af.”

“Op dit moment hebben we negen leden tussen 10 en 18 jaar in onze club. Naast de activiteiten voor onze leden hebben we ook een programma voor niet-duikers. We werken onder meer mee aan de zomerkampen en sportkampen van de stad Ieper, organiseren regelmatig initiaties voor verenigingen en werken elk jaar mee aan de Vlaamse Zwemweek, waarbij we duikinitiaties geven. Iedereen die eens wil testen of duiken iets voor hem of haar is, is van harte welkom. Ook de ouders zien we graag komen. Alle info aan activiteiten vind je terug op onze website.”

Nieuwe clublokaal

“Om een vaste uitvalsbasis te hebben in Ieper beschikken we sinds kort over een ruim clublokaal. Vroeger waren we gevestigd in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in het centrum van Ieper. Nu zijn we verhuisd naar ons nieuw lokaal in de Wervikstraat 112B in Zillebeke. Hier vinden niet alleen alle vergaderingen en de theoretische delen van de opleidingen plaats, maar ook ons uitgebreid duikmateriaal vindt hier een plaats. Deze duikuitrustingen worden enerzijds gebruikt tijdens de opleidingen, maar kunnen anderzijds ook door onze leden tegen zeer democratische prijzen gehuurd worden. Zo kunnen beginnende duikers volop meegenieten van onze activiteiten zonder meteen al te moeten investeren in een volledige uitrusting. Onze ervaren instructeurs staan ook steeds paraat om de leden bij de aankoop van materiaal met raad en daad bij te staan.”