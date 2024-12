Fudo Shotokan Karate Deerlijk viert 40ste verjaardag

Fudo Shotokan Karate Deerlijk bestaat 40 jaar. Dat smaragden jubileum wordt op vrijdag 6 december gevierd, samen met de tiende verjaardag van het overlijden van stichter sensei Alain Lacroix. Zijn levenswerk wordt verdergezet door Katrien Allegaert, zelf sensei 5de dan en al vier decennia de drijvende kracht achter de bloeiende karateclub.

“Ik ben op mijn 22ste begonnen met karate”, start Katrien Allegaert (63) haar verhaal. “Omdat ik eens was achtervolgd door een groepje jongens die me klem reden met de fiets, volgde ik een cursus zelfverdediging. Op dezelfde locatie werden ook lessen karate gegeven. Dat was volgens mijn ouders aanvankelijk niets voor een fatsoenlijk meisje, karate was iets voor jongens, maar uiteindelijk stemden ze toch toe. Ik was verkocht en de trein zou niet meer stoppen…”

“De club Fudo Shotokan Karate Deerlijk werd op 1 september 1985 opgestart onder leiding van mijn man sensei Alain Lacroix, toen zwarte gordel tweede dan. De start was voortreffelijk want de club kon al snel rekenen op een flinke belangstelling van om en bij 40 karateka’s. Op vraag van de federatie zijn we later samen gestart met lessen in Kortrijk. Jammer genoeg is hij 10 jaar geleden overleden, op 3 december 2014 om precies te zijn.”

“Samen met mijn lesgevers zetten we zijn levenswerk en visie verder. Ik kan in de club rekenen op de steun en medewerking van verscheidene zwarte gordels: sensei Klaas Arnout en de senpai Fernand Debaere, Dries Vanwynsberghe en Amine Beldjoudi. Fudo Shotokan Karate Deerlijk telt momenteel een 65-tal leden: een heel divers publiek waarbij geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, geloof of levensbeschouwing, politieke of taal geen rol speelt. We trainen in de turnzaal van De Beuk in de Sint-Amandusstraat. We bieden ook geregeld de mogelijkheid om met de club op verplaatsing te trainen. Karate heeft respect voor lichaam en geest, boost het zelfvertrouwen en zorgt voor balans tussen het mentale en fysieke aspect.” (DRD)