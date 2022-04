Fruittelers pakken opnieuw uit met de bloesemroutes in Dentergem

Vanaf vrijdag 15 april kunnen wandelaars en fietsers opnieuw een maand lang verdwalen in de talrijke Dentergemse fruitgaarden. Voor de tweede keer pakken het gemeentebestuur, de sportdienst en vier Dentergemse fruittelers namelijk uit met de bloesemroutes.

Vorig jaar werden de bloesemroutes voor het eerst uitgestippeld. “En dat bleek een gigantisch succes”, vertelt sportfunctionaris Marleen Bouciqué. “Door corona was wandelen zowat de nationale sport geworden en dat bleek echt wel uit het aantal deelnemers aan de wandeling.”

Geen overlapping

Daarom gaat de gemeente dit jaar nog een stapje verder. “Zo stippelden we drie volledig nieuwe wandelingen uit.” Nieuw daarbij is dat de wandelingen dit jaar uit drie totaal verschillende routes bestaan. “Vorig jaar overlapten de verschillende wandelingen nog, maar dat is nu niet meer het geval. Zo is er een wandeling van 4,8 kilometer die start aan de Baliekouter, is er een wandeling van 11,4 kilometer met start aan de sporthal in Markegem en een route van 12,7 kilometer met start aan het JOC in Dentergem”, aldus Marleen Bouciqué.

“Op die manier kunnen de mensen nog meer plekjes ontdekken in onze gemeente. Vaak staan ze versteld van hoe mooi het hier eigenlijk wel is. We probeerden de routes trouwens ook zoveel mogelijk onverhard te maken.”

Fietsroute

Ook nieuw is dat er dit jaar ook fietsroutes zijn uitgestippeld. Het gaat om een route van 32 kilometer, waar nog een extra lus van 10 kilometer aangeplakt kan worden. “Die fietsroute zal je van de ene uithoek van de gemeente naar de andere leiden: van het verste punt in Oeselgem, naar de uithoek van Dentergem”, duidt schepen van Sport Gunther Simoens (Eendracht).

De grote troeven van de bloesemroutes zijn natuurlijk de passages door de fruitgaarden. Daarvoor werkt de gemeente opnieuw samen met de lokale fruittelers. Zo stellen de beide Wolfcarius-families en de zelfpluktuinen Purfruit en O’bio hun fruitgaarden open. “Mensen denken vaak aan Haspengouw als ze aan fruitgaarden denken, maar ook hier in Dentergem is een grote concentratie aan fruittelers. Ik zou Dentergem zelfs het epicentrum van de fruitteelt in de streek durven noemen”, aldus Gunther Simoens.

“We stellen onze gaarden dan ook met plezier open”, voegt Christ Lavens van O’bio toe. “Het is de mooiste periode van het jaar. Zo zullen tijdens die vier weken verschillende bloesems uitkomen, waardoor je telkens een ander zicht krijgt. Mensen appreciëren dat en merken zo dat het ook in eigen streek erg mooi toeven is.”

Gunther Simoens hoopt alvast dat de wandelingen net als vorig jaar een groot succes worden. “Vorig jaar waren de reacties heel erg positief. Ook was er heel erg veel respect voor de boomgaarden: er was geen schade aan de boomgaarden en ook qua afval viel het heel erg goed mee. We hopen na dit jaar hetzelfde te kunnen zeggen.”

Een voordeel is ook dat dit jaar de horeca in tegenstelling tot vorig jaar wel zonder beperkingen open mag. “We hopen dan ook op een mooie symbiose tussen de wandelaars en de lokale horeca”, aldus Gunther Simoens.

(TM)