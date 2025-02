Frieda en Magda volgen Henriette op als teamleider Okra: “Het is het juiste moment om de fakkel door te geven”

De voorbije tien jaar zette Henriette Vanryckeghem zich als teamleider in voor seniorenvereniging Okra Dadizele. Onlangs zette ze een stapje terug. Frieda Delvael en Magda Dedeurwaerder volgen Henriette samen op.

Henriette Vanryckeghem (80) heeft een groot hart voor de seniorenvereniging Okra Dadizele. “Ik was eerst penningmeester en werd tien jaar geleden teamleider. Ik ben iemand die graag verantwoordelijkheid neemt en vind het dan ook een hele eer dat ik tien jaar lang deze taak heb mogen vervullen”, aldus Henriette. Zij is er inmiddels tachtig en ook haar mandaat liep ten einde. “Het voelt raar aan, maar het is nu wel het goede moment om de taak van teamleider aan iemand anders door te geven.”

Sportieve activiteiten

Henriette blikt tevreden terug op de voorbije tien jaar. “Ik mocht samenwerken met een fantastisch team. Die samenwerking verliep erg vlot.” Henriette stond binnen Okra ook gekend als de organisator van verschillende sportieve activiteiten. Zo was ze jarenlang de verantwoordelijke van de wandelingen en stond ze mee aan de wieg van ‘Toeren in en rond Dadizele’. “We zijn daar zo’n zestien jaar geleden mee begonnen en dit evenement bestaat nog steeds. Ik hoop in de toekomst ook nog mee te mogen werken aan de organisatie.”

De teamleider zet dan wel een stapje terug, maar haar inzet voor Okra blijft. Zo zal ze zich bijvoorbeeld ontfermen over de ledenlijst. “Wandelen lukt nog moeilijk, maar thuis op de computer enkele zaken in orde brengen lukt wel nog.”

230 leden

Okra Dadizele telt momenteel 230 leden en ieder jaar zijn er nieuwe mensen die zich aan de vereniging verbinden. “We hebben een erg gevarieerd en uitgebreid programma met voor elk wat wils. Spijtig genoeg denken nog veel senioren dat ze te jong zijn voor Okra.”

Henriette wordt als teamleider opgevolgd door een tandem. Frieda Delvael en Magda Dedeurwaerder zetten zich als bestuurslid al in voor de seniorenvereniging. “Ik ben ervan overtuigd dat ook zij dat goed zullen doen.”