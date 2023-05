Freya (25) van Oog@telier rijdt op 10 mei met slechtziende en blinde mensen mee op Harley Davidsons: “Als ik die blije gezichten zie, ga ik tevreden naar huis”

Een doorzetter met een groot hart, zo kan je Freya het best omschrijven. Op haar 17de verloor ze haar moeder Katelijne Sustronck aan kanker, ze heeft amper contact met haar vader en slechts enkele weken geleden vernam ze dat haar stagementor in Oekraïne overleed bij een bombardement. Maar de tegenslagen in haar leven hebben Freya Deleu (25) niet gekraakt, integendeel. Ze zet zich als activiteitencoördinator bij Oog@telier in voor slechtziende en blinde mensen. De volgende activiteit is een motorrit met de leden van Harley-Davidson West-Flanders uit Roeselare. “Tijdens de zorg voor mijn mama besliste ik om ergotherapeut te worden. Ik wil er zijn voor anderen.”

Freya was slechts 16 jaar toen haar moeder Katelijne, financieel directeur van Scholengroep RHIZO, te horen kreeg dat ze een hersentumor had, gevolgd door longkanker en een levertumor. Freya speelde toen ook bij Hermes Volley Oostende op hoog niveau en zat op school in Vilvoorde. “Al mijn vrije tijd ging naar mijn mama. Mijn broer en mijn zus, die toen net ook mama werd, hadden het moeilijker om met de ziekte om te gaan. Alleen ik heb het litteken van haar hersentumor mogen zien. Het verlies van mijn mama is lang heel zwaar geweest. Dagen zoals de dag waarop ze stierf en komende Moederdag zullen altijd lastig zijn.”

(Sur)plusouders

Freya kan het niet goed vinden met haar vader, maar kan rekenen op heel veel plusmama’s en -papa’s, want de ouders van haar vrienden nodigen haar vaak uit. Dan kwam enkele weken geleden nog het betreurde nieuws uit Oekraïne. “De oorlog was lang een ver-van-mijn-bed-show, maar nu is dat volop bezig in het stadje waar ik nog maar een paar jaar geleden enkele maanden verbleef voor mijn stage. Toen ik het overlijden van mijn mentor vernam, kon ik het bijna niet geloven. Hier op het nieuws worden we amper nog geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Ik heb er toch even van afgezien.”

Toch hebben het verdriet en de tegenslagen Freya net gesterkt. “Door op jonge leeftijd geconfronteerd te worden met verlies, heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben. Mijn leven is moeilijk geweest, maar hierdoor fiets ik er nu soepeltjes door. Ik ga niet snel opgeven als een obstakel mijn pad kruist.”

Freya Deleu (rechts) regelde op 10 mei een rit met motorbende Harley-Davidson West-Flanders van voorzitter Wesley Mahieu (links). © gf

Open buurthuis

Freya is activiteitencoördinator bij Oog@telier, een hedendaags activiteitencentrum voor mensen met een visuele (meervoudige) beperking aan het Langemunteplein op Hoog Kortrijk. Ze leidt er alles in goede banen. Bij Oog@telier ligt het accent ligt op beweging, dagbesteding en gezellig samenzijn in het open huis. “We zijn elke dinsdag van 9 tot 16.30 uur open voor heel de buurt. We organiseren spelletjes of crea en de vrijwilligers Roos, Frieda en Luc zorgen eveneens voor soep ’s middags en een warme maaltijd voor zes euro. Op donderdag is hier een hondenwassalon. We betrekken graag heel de buurt om het sociaal netwerk van mensen met een visuele beperking uit te breiden. Ik kan me inbeelden dat gesprekken met enkel lotgenoten vaak draaien om het verminderd gezichtsvermogen.”

“De activiteiten gaan van parachutespringen in Moorsele over zeilen in de Gavers tot een restaurant- bezoek in Kortrijk” – Freya Deleu (Oog@telier)

De activiteiten zijn vooral vraaggestuurd. Slechtziende en blinde mensen mogen dromen en wensen doorgeven, die het Oog@telier daaropvolgend probeert te realiseren. “Via mail en op onze pagina’s verschijnen de activiteiten waarop iedereen, ook mensen zonder een beperking, zich kan inschrijven voor slechts een kleine bijdrage. Dat gaat van een restaurantbezoek gecombineerd met een voorstelling in de Schouwburg in Kortrijk tot parachutespringen in Moorsele en zeilen in de Gavers in Harelbeke.”

HDWF-voorzitter Wesley Mahieu en Freya Deleu. © MD

Achterop bij motorbende

De eerstvolgende activiteit, een motorrit met de clubleden van Harley-Davidson West-Flanders (HDWF), vindt plaats op woensdag 10 mei in Roeselare. Wesley Mahieu, zaakvoerder van HDWF, was meteen te vinden voor het idee en steunde het initiatief volledig. De dag erna hadden al 30 clubleden zich aangeboden om met slechtziende en blinde mensen achterop te rijden. “Onder die stoere leren jassen schuilen peperkoeken harten. Het zijn heel lieve mensen. HDWF is trouwens de bekende motorbende die in aflevering 5 van de VRT-serie ‘Chantal’ heeft meegespeeld. Enkele van de ervaren rijders in de club zullen een rit organiseren van een uur en hopen een onvergetelijke ervaring te bieden. Erna eten we frietjes in burgerrestaurant Shifters in Roeselare.”

Freya is toevallig zelf fervent liefhebber van zware motoren en leerde de club kennen via haar pluspapa Christophe Declerck. “Het leek me wel een tof idee om dat samen met onze doelgroep te doen. Zelf ben ik ook rijlessen aan het volgen en later dit jaar volgt normaal mijn rijexamen, om dan later een Harley-Davidson Street Bob te kopen en me aan te sluiten bij de club”, glimlacht Freya.