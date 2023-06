Frederik Van Kerrebrouck wordt nieuwe voorzitter feestcomité Zuienkerke

Feestcomité Zuienkerke heeft een nieuwe voor- en ondervoorzitter: Frederik Van Kerrebrouck nam de fakkel over van Geert Claerhout. Bart Van den Fonteyne neemt Frederiks plaats in als ondervoorzitter.

Frederik Van Kerrebrouck (41) woont met zijn partner Tina (38) en hun twee kinderen Lars (6) en Floor (3) aan de Nieuwe Steenweg. Hij was al een tiental jaar ondervoorzitter van het feestcomité en neemt nu de fakkel over van voorzitter Geert Claerhout.

Nieuwe initiatieven

Er wordt al meteen nagedacht over nieuwe initiatieven. “Een nieuw bestuur brengt nieuwe ideeën mee. We willen een frisse wind door de Zuienkerkse activiteitenkalender laten waaien”, laat de kersverse voorzitter optekenen.

Alvast eentje om aan te stippen: op zondag 24 september wordt er gezocht naar de Zuienkerkse volksspelenkampioen. “Die datum is geen toeval: de laatste zondag van september was vroeger traditioneel voorbehouden voor onze kleine kermis, die jaren geleden werd afgevoerd”, licht Frederik een tipje van de sluier.

Sjoelbakken

Bedoeling is het kermisweekend nieuw leven in te blazen en de Zuienkerkse activiteitenkalender aan te vullen met enkele nieuwe activiteiten voor jong en oud. “Onze jaarlijkse straatbarbecue op de zondag van de sacramentsprocessie blijft een succesformule”, zegt Frederik.

“Maar we willen méér doen. Er kwamen de jongste jaren steeds meer nieuwe jonge gezinnen in onze mooie gemeente wonen en het overgrote merendeel daarvan kent elkaar niet. We willen het dorpsgevoel in Zuienkerke laten heropleven.”

En sjoelbakken, dat kan iedereen. “Grootouders en kleinkinderen samen aan de volksspelen; het kan leuke verhalen opleveren over de tijd van toen. En het past ook goed bij de Zuienkerkse volksaard, vonden we.”

Walter Verleye

Het was trouwens Frederiks grootvader Walter Verleye die het feestcomité destijds oprichtte. “In welk jaar weet ik niet, maar wel dat het voortgekomen is uit een bal dat in café Sint-Sebastiaan werd gehouden om crosser Rudy Verburgh te steunen. Opa is vele jaren voorzitter geweest en vroeg mij om erbij te komen, in het jaar dat hij er zelf mee stopte. Ze waren toen op zoek naar vers bloed”, zegt Frederik, in het dagelijks leven mecanicien bij Derma Trucks, motorliefhebber én metalfreak.

“We spelen ook met het idee om weer een gezellig kleinschalig dorpfestivalletje uit de grond te stampen”, zegt Frederik. “Vroeger hadden we hier Rocktober, maar ook dat is een stille dood gestorven. Er is soms nostalgie naar de legendarische Dolle Nachten. Met een aantal laagdrempelige, nieuwe activiteiten, willen we opnieuw wat meer leven in de Zuienkerkse brouwerij brengen. In een ongedwongen sfeer”, besluit Frederik.