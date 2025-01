Frédéric Depypere en M’Bairika Khanfar aan roer Rode Kruis Wielsbeke: “Uitdagende tijden op komst”

De verkiezing van Frédéric Depypere als voorzitter en M’Bairika Khanfar als ondervoorzitter bij het Rode Kruis in Wielsbeke is verlopen met unanimiteit van stemmen. Ze haalden 15 op 15 van de stemgerechtigde vrijwilligers. “Ik wou de functie graag weer opnemen”, aldus Depypere.

“Al meer dan 20 jaar ben ik trotse vrijwilliger in Wielsbeke en bij uitstek bij Rode Kruis Wielsbeke”, vertelt Frédéric Depypere, de nieuwe voorzitter. “In deze mooie afdeling is voor mij alles begonnen wat mijn lokaal engagement betreft. Ik heb in de loop der jaren verschillende verantwoordelijke functies opgenomen: na de opleiding Eerste Hulp – Helper ging ik direct aan de slag als penningmeester van de afdeling. Ik heb deze taak ruim 10 jaar gedaan, tot ik in 2017 verkozen werd tot voorzitter van de afdeling. Na vier jaar, in 2021, gaf ik het stokje door aan Jolien. Mijn positie als voorzitter van de gemeenteraad was immers niet te combineren met de neutraliteit die verwacht wordt als voorzitter van een lokale Rode Kruisafdeling. Onze statuten laten die combinatie niet toe. In de afgelopen jaren echter ben ik mij onverminderd blijven inzetten.”

“Nu zijn we alweer vier jaar verder en wens ik heel graag de functie van voorzitter weer écht op te nemen”, gaat Frédéric, verder. “Ik wil samen met ons team verder werken aan onze afdeling en zorgen dat we onze fundamenten verder goed kunnen uitvoeren: een professionele hulpverlening garanderen tijdens de preventieve diensten in eigen gemeente alsook naburige afdelingen bijstaan in preventieve diensten buiten de gemeente. Voorts een warme en goede omkadering geven aan de bloedinzamelingen in eigen gemeente en ook onze trouwe donoren op tijd in de bloemetjes zetten. Meewerken aan de inzameling van plasma via de organisatie van plasmaritten, onze inwoners zelfredzaam maken via het organiseren van diverse cursussen en opleidingsmomenten zijn eveneens speerpunten.”

Sterke basis

“Hierbij kunnen we een beroep doen op bekwame en goed opgeleide lesgevers en simulanten. Zo kunnen we onze sociale rol in de gemeente opnemen door er te zijn voor wie onze hulp nodig heeft.”

“Ik wil samen blijven nadenken over hoe we onze afdeling klaar kunnen maken voor de toekomst. Gezonde financiën zijn voor elke vereniging belangrijk en dankzij eigen initiatieven en de steun van inwoners beschikken we over een sterke basis. Waar we vooral moeten op inzetten, waar onze afdeling uiteindelijk mee staat of valt, is het blijven aantrekken en motiveren van vrijwilligers. Ze zijn het kloppend hart van onze Rode Kruis-afdeling. Waardering inbouwen als onderdeel van de jaarwerking is wat we willen blijven doen en zelfs nog meer gaan doen.”

“Er komen uitdagende tijden aan”, verzekert Frédéric Depypere. “Een nieuw bestuur, een nieuw lokaal, … Laat ons de banden met de gemeente steeds goed aanhouden. Het is een wisselwerking die altijd vruchten oplevert. We mogen uitkijken naar een nieuw lokaal. Hopelijk een thuis voor vele jaren. We mogen uitkijken naar 50 jaar Rode Kruisafdeling in 2028. We moeten er samen voor zorgen dat we tegen dan klaar zijn voor nog eens 50 jaar. Ik zal als voorzitter onze afdeling maximaal vertegenwoordigen in de contacten met de provincie, met nationaal. In het overleg met collega-afdelingen, in de onderlinge samenwerking. Daarbij wil ik ook leren uit de goeie praktijken van andere afdelingen en – waar mogelijk en wenselijk – die integreren in onze eigen werking. Onze leden mogen rekenen op een goede informatiedoorstroming vanuit bovenlokaal overleg.”

“Ik ben al van mijn 16de gefascineerd door alles wat met zorg te maken heeft”, zegt ondervoorzitter M’Bairika Khanfar (38). “Mijn studies waren zorggerelateerd met de intentie om verpleegkundige te worden. Momenteel ben ik al drie jaar thuisverpleegster, waarvan één jaar bij het Wit-Gele Kruis. Ik ben actief bij het Rode Kruis van Wielsbeke en Nevele, maar de meeste diensten gaan naar Wielsbeke. Hier kan ik het niet loslaten.”

“Ik wil mij meer verdiepen in de werking algemeen. Na een goed gesprek met Frédéric ga ik deze mooie uitdaging als ondervoorzitster aan. Het is totaal nieuw, maar ik ga dit met volle goesting doen.”