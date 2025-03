Freddy Vanhaelst is nieuwe voorzitter van seniorenraad

Bij een nieuwe legislatuur worden ook vaak de besturen van de gemeentelijke adviesraden herschikt. Bij de gemeentelijke seniorenraad zet voorzitter Jan Scherpereel een stap opzij. Hij wordt vervangen door Freddy Vanhaelst uit de Sint-Amandstraat.

Freddy Vanhaelst (68) is afkomstig uit de Oost-Vlaamse gemeente Deinze en woont intussen al 15 jaar in Oostrozebeke. Freddy is licentiaat in de fysica, maar startte zijn actieve carrière in een informaticabedrijf. “Tijdens mijn loopbaan heb ik verschillende managementfuncties opgenomen, om ten slotte te eindigen bij de Baltagroup, waar ik op 65-jarige leeftijd met pensioen ging. Ik moet toegeven dat het even wennen was, maar na een tijdje bleek dat best mee te vallen. Ik ging als vrijwillige digihelper aan de slag op de gemeente een mooi initiatief en was als vrijwilliger actief bij verschillende seniorenverenigingen. Zo leerde ik heel wat mensen kennen. Intussen was ik ook al een paar jaar vrijwilliger bij de seniorenraad. Toen de herverkiezing aan de orde was, heb ik me kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Mijn voorganger, Jan Scherpereel, had het beste van zichzelf gegeven en had er geen moeite mee om de fakkel door te geven.”

Samenwerking

Hoe hij de samenwerking met de gemeente ervaart? “Wel, daar kan ik alleen maar positief op antwoorden. Wij krijgen de volledige steun van de schepen van Senioren Carine Geldhof en van ambtenaar Lien Claus. Die samenwerking is overigens een van de redenen waarom ik het voorzitterschap heb aanvaard. Naar de toekomst toe wil ik, samen met alle bestuursleden van de seniorenraad, nog nauwer samenwerken met alle seniorenverenigingen en zorginitiatieven op de gemeente. Verder wil ik me vooral baseren op het opgestelde memorandum 2024, dat voor de seniorenraad een belangrijke leidraad vormt. Ook de bestaande seniorenactiviteiten willen we verder ondersteunen, zoals het jaarlijkse seniorenfeest, het feest voor 80-plussers, de filmvoorstellingen en infonamiddagen. Wat goed is, moeten we zeker behouden.” Of er nog tijd is voor een hobby? “Ik fiets en wandel graag. Samen met mijn partner wordt er wel eens een citytrip gepland. Wat vroeger minder kon, omwille van beroepsactiviteiten, was de zorg voor kinderen en kleinkinderen, maar dat probeer ik nu goed te maken. Ik hou ook van de natuur rondom mijn huis, maar een rasechte tuinier ben ik niet.” (CLY)