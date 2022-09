Franky is alom bekend in koers- en voetbalmiddens, maar: “In Kanegem noemt iedereen mij Fatty”

Zelf had hij nooit echt een sportcarrière, maar niettemin is Franky De Coninck gepokt en gemazeld in het wieler- en voetbalmilieu. Als hij zijn officiële hemd van Belgian Cycling draagt, houdt hij het liever bij Franky. Maar in Kanegem noemt iedereen hem gewoon ‘Fatty’.

Wielrennen was al van jongs af een passie voor Franky De Coninck. “Als kleine gast ging ik al kijken naar de wielerwedstrijden hier in de streek. Zo leerde ik ook heel wat bondsafgevaardigden kennen. Je weet hoe dat gaat. Je drinkt een pintje en voor je het beseft ben je er helemaal bij betrokken. Ik ben nu ook al een 15-tal jaar afgevaardigde. UCI-koersen begeleiden we niet, maar al de rest wel. Zo was ik afgelopen weekend present in Meulebeke, komend weekend is er dan de Memorial Igor Decraene in Waregem. Een nationale tijdrit voor jeugdrenners.”

Wat doet een afgevaardigde op een wedstrijd.

“We zijn er eigenlijk, samen met de organisatoren, van het eerste moment tot het laatste. Dat begint met de inschrijvingen, daarna begeleiden we een koers, doen we de uitbetalingen na de wedstrijden en tot slot doen we de eindevaluatie. Bij een pintje houden we dan de nabespreking, ook altijd leuk natuurlijk.”

Waar ligt je werkterrein?

“Dat is voornamelijk West-Vlaanderen, maar gezien we hier ook dichtbij de provinciegrens wonen, weten ze me ook wel te vinden als ze eens iemand te kort hebben in Oost-Vlaanderen. Maar we doen dat met plezier.”

Er wordt ook veel gekoerst tijdens de week. Is dat combineerbaar met je job?

“Ik heb een werkgever die zich daar vrij flexibel in opstelt. En ik spaar uren en vakantie op om dan op te nemen in functie van de koers.”

Het aantal koersen blijft de jongste jaren altijd maar afnemen.

“Afgelopen jaar is dat in West-Vlaanderen meegevallen, maar door corona zijn er daarvoor wel heel wat afgehaakt. Meestal is het probleem niet van financiële inslag, maar het is wel zo dat de besturen van al die organisaties verouderen. Het gaat vaak om zeventigers en als er daar dan mensen afhaken, staan er vaak geen jongeren meer klaar. Jammer.”

Momenteel wordt de Vuelta verreden. Hang je ook voor de buis als er koers op tv is?

“Als ik thuis ben, zeker en vast. We hebben afgelopen zomer overigens mogen genieten van de mooiste Tour de France in jaren. Uiteraard met een impressionante Wout van Aert. Maar ook met verrassingen. In de eerste week dacht niemand dat Pogacar bedreigd kon worden. Maar uiteindelijk verliest hij wel, en dan niet van de verwachte en ervaren Roglic, maar door de jonge Vingegaard. Dat blijft het mooie van sport. Als afgevaardigde moet ik natuurlijk neutraal zijn, maar ik supporter voor iedereen. Zowel de eerste als de laatste in koers krijgt van mij aanmoedigingen als ik sta te kijken.”

Je bent ook in het cyclocross beland!

“Ik ging vroeger al vaak kijken. Toen stond er nog 200 man aan de kant en kende je iedereen. Later zijn de tijden Nys, Wellens, Albert… gekomen. En die hadden bussen volk mee, tot er zowat 15.000 toeschouwers op de cross waren. Dat is nu wat teruggevallen.”

Als afgevaardigde op de cross moest je ooit iemand diskwalificeren…

“Ik was erbij toen Wout van Aert in 2014 op het BK voor beloften te vroeg van start ging. We moesten onverbiddelijk zijn.”

Maar je bent ook actief in het voetbal bij Dosko Kanegem.

“Ik ben er in gerold door het jeugdbestuur en ondertussen zetel ik in het hoofdbestuur. Ik was er ook jaren afgevaardigde, nu niet meer. Maar samen met de andere bestuursleden hou ik mee de kantine open, van mij is dat meestal op vrijdagavond. En de thuiswedstrijden van Dosko tracht ik ook mee te pikken, maar soms heb ik dus ook wielerverplichtingen. Vorig jaar draaiden we een goed seizoen. Dit jaar is de ploeg duchtig verjongd en zijn er jammer genoeg ook al enkele zware blessures. Het wordt dus afwachten hoe we dat zullen kunnen opvangen. We hebben nu ook nog een viertal jeugdploegen waar best wel wat talent in schuil gaat.”

Voetbalde je ooit zelf?

“Nee, maar we hebben nog tegenover het voetbalveld gewoond en ik ging veel kijken.”

Hoe is het om wonen in Bloemendorp Kanegem?

“Aangenaam. Iedereen kent hier iedereen. Of toch de mensen die hier opgegroeid zijn. Er komen wel wat nieuwe mensen wonen en als die zich in het verenigingsleven integreren, leer je ze natuurlijk ook snel kennen. We zijn ook maar met 1.200 Kanegemnaars. En iedereen spreekt me hier aan met Fatty. Geen idee waarmee dat eigenlijk begonnen is, maar het was toen gebruikelijk dat iedereen een bijnaam had. En de mijne, die heb ik behouden.”

Tot slot: je bent ook bestuurslid van de biljartclub in ‘t Vliegend Peerd.

“Ik heb ooit zelf nog de keu gehanteerd, maar dat was niet echt mijn ding. Maar ik ben wel in het bestuur gegaan en dus steek ik vaak eens over naar ‘t Vliegend Peerd.”

Met daarnaast een prachtige zomerbar.

“Nog geen tijd gehad, maar ik moet dit jaar zeker nog eens binnen springen.”